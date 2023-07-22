用Mastercard享「一人免單」優惠 日本/台灣/泰國亞太區餐廳都適用

在孩子放暑假期間帶他們到海外旅遊？或是在港與朋友共度一個輕鬆的聚會？無論是跟一班朋友外出發掘美食，還是與摯愛在悠閒舒適的晚上聚餐，良伴值得有美饌相隨。現時Mastercard推出著數優惠，到指定合作餐廳使用Mastercard卡可享用一份免費主菜，犒賞味蕾。

合作餐廳遍佈亞太區

由即日起至12月31日，凡持有於亞太地區發行的Mastercard卡，即可在合作餐廳享用一道免費的主菜，於二至六人的聚會中每人單點一道主菜，價錢最低的主菜將被視為免費。

合作餐廳遍佈香港以至亞太地區，包括旅遊熱點如日本、台灣、泰國、新加坡、澳洲、新西蘭、越南、菲律賓、馬來西亞及印度和印尼，讓持卡人在香港或海外都能享受值得回味的盛宴。

為享受Mastercard的「一人免單」優惠，除了可以親身到合作餐廳查詢優惠供應，更可預先到官方網站註冊DiningCity賬戶並預訂座位，即時確認您的聚會安排。

完整的合作餐廳名單：按此

香港

1. 江蘇銘悅

主菜優惠：

京蔥爆牛肉

蘋果黑醋一字骨（ 六 件）

農家菜乾冰糖走油小元蹄（一隻）

清炒河蝦仁（ 五 両

酒釀蒸銀鱈魚（三件）

十二味扣牛肋骨（六件）

地址：上環干諾道中130-136號誠信大廈2樓

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2. 漫花燈火OMG

主菜優惠：

黃金蟹肉黑橄欖醬意大利粉

香煎日本帶子黑松露忌廉意大利粉

雙式芝士脆片經典千層麵

地址：土瓜灣九龍城道68號瑧尚U PLACE2樓201號舖

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新加坡

1. ADDA

主菜優惠：

門格洛爾咖哩軟殼蟹

維達洛羊腿

黃油芝士鍋餅

東印度咖哩雞

西里古里芥末蝦

辣切蒂納德咖哩魚

白菜奶酪科夫塔

小米亞烤羊肉

地址：7500E Beach Rd, Singapore

2. WOK°15 Kitchen

主菜優惠：

柱候牛腩煲

八寶檽米鴨

天山雪蓮子燉櫻花雞

北京片皮鴨

鮑汁魚鰾扣鱷魚背翅

砂煲臘味煲飯

蟹肉瑤柱蛋白炒飯

港式燜米粉

香煎琵琶豆腐

上海炒年糕

地址：Cove Drive, Singapore

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泰國：Tambu Indian Restaurant

主菜優惠：

風車奶酪黃油

德里黃油雞

羊腿、羅根喬什肉汁、泡菜

莫莉咖哩

酥油飯

地址：39, 9 Muen-Ngern Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

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日本

1. 五木茶屋 嵐山店

主菜優惠：招牌京都五味飯套餐

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2. Rakuiikkai

主菜優惠：晚市廚師發辦菜單（六道菜)

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台灣：黔天下

主菜優惠：

美味特色菜

乾鍋火鍋

地址：台灣台北市大同區迪化街一段358號之2

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