用Mastercard享「一人免單」優惠 日本/台灣/泰國亞太區餐廳都適用

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在孩子放暑假期間帶他們到海外旅遊？或是在港與朋友共度一個輕鬆的聚會？無論是跟一班朋友外出發掘美食，還是與摯愛在悠閒舒適的晚上聚餐，良伴值得有美饌相隨。現時Mastercard推出著數優惠，到指定合作餐廳使用Mastercard卡可享用一份免費主菜，犒賞味蕾。
合作餐廳遍佈亞太區
由即日起至12月31日，凡持有於亞太地區發行的Mastercard卡，即可在合作餐廳享用一道免費的主菜，於二至六人的聚會中每人單點一道主菜，價錢最低的主菜將被視為免費。
合作餐廳遍佈香港以至亞太地區，包括旅遊熱點如日本、台灣、泰國、新加坡、澳洲、新西蘭、越南、菲律賓、馬來西亞及印度和印尼，讓持卡人在香港或海外都能享受值得回味的盛宴。
為享受Mastercard的「一人免單」優惠，除了可以親身到合作餐廳查詢優惠供應，更可預先到官方網站註冊DiningCity賬戶並預訂座位，即時確認您的聚會安排。
完整的合作餐廳名單：按此
香港
1. 江蘇銘悅
主菜優惠：
地址：上環干諾道中130-136號誠信大廈2樓
2. 漫花燈火OMG
主菜優惠：
地址：土瓜灣九龍城道68號瑧尚U PLACE2樓201號舖
新加坡
1. ADDA
主菜優惠：
地址：7500E Beach Rd, Singapore
2. WOK°15 Kitchen
主菜優惠：
地址：Cove Drive, Singapore
泰國：Tambu Indian Restaurant
主菜優惠：
地址：39, 9 Muen-Ngern Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand
日本
1. 五木茶屋 嵐山店
主菜優惠：招牌京都五味飯套餐
2. Rakuiikkai
主菜優惠：晚市廚師發辦菜單（六道菜)
台灣：黔天下
主菜優惠：
地址：台灣台北市大同區迪化街一段358號之2
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欄名 : 消費錦囊