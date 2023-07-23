  • 33°C
香港時間 : 2023723日 (週日) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

青少年暑假理財陷阱　打機、追星或致財務危機　3招提防網路金錢隱患

個人增值 11:30 2023/07/23

分享：

分享：

放榜及暑假，是學生們最期待的時刻，然而，隨之而來的是一連串的「金錢考驗」，放假時刻更容易陷入打機課金、追星應援及網絡安全等問題。青年人正處於人生的起步階段，正確理財尤其重要，一些陷阱看似微不足道，但若不注意，將對日後的理財造成嚴重影響。投委會推出全新「錢家 e 理財」動畫，列出3大主題，希望透過生動有趣的方式，以動畫及工作紙引導年輕人掌握理財知識，避免陷入金錢陷阱︰

第一點：打機課金大危機

電子遊戲有趣好玩，建議家長除了要與孩子約法三章，控制玩樂時間外，亦要避免孩子為打機無止境「課金」，花錢追求遊戲中的裝備，懂得適可而止，才可以真正享受電子遊戲帶來的樂 趣，否則只會為自己帶來超支的煩惱。

Dos: 保持理性、量力而為

Don'ts: 衝動消費、沉迷心態

錢家 e 理財貼士：

● 控制打機時間

● 訂好開支預算

●不要盲目課金

● 懂得適可而止

「打機課金大危機」動畫 、工作紙

 

第二點：追星要精明

支持自己欣賞的偶像，例如出席偶像活動、購買或收藏偶像商品以示支持，是一件開心事！然而，金錢不是證明支持偶像的唯一渠道。追星要理性，衡量自己的負擔能力，分配時間和金 錢，透過儲蓄達成目標，做個精明小「粉絲」

Dos: 適可而止

Don'ts: 借錢追星

錢家 e 理財貼士：

● 追星要理性

● 分配時間勿沉迷

● 衡量負擔能力

● 應援量力而為

「追星要精明」動畫 、工作紙

 

第三點：網絡安全要留神

網絡世界真假難分，假網頁、假賣家充斥市面，騙徒一旦騙去金錢後就會失聯，受害人要追討甚有難度。對於網上金錢交易，以及自己的個人資料，特別是證件號碼和銀行戶口資料，一定 要謹慎處理，以免蒙受損失。

Dos: 認清官方渠道網購、小心處理個人及銀行戶口資料

Don'ts: 隨便使用父母的信用卡、貪小便宜、胡亂購買陌生人出售的商品 錢家

e 理財貼士：

● 網絡世界真假難分

● 網上購物要留神

● 小心處理個人資料

● 提防網上騙局招損失

「網絡安全要留神」動畫 、工作紙

以上三點是投資者及理財教育委員會（投委會）推出全新「錢家 e 理財」的動畫主題，取材時下學生的流行話題及生活情節，至醒貼士，讓學生培養良好的理財習慣。觀看動畫後，學生可透過完成相關工作紙，深化所學到的理財知識。這些資源主要針對高小及初中學生，並得到教育局的支持。

＝＝＝＝＝

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】逾9成退休人士強積金有錢賺 盤點BCT銀聯集團最強MPF 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【員工福利】最具吸引力僱主有咩福利？ 無限有薪年假／子女獎學金／身體檢查假
2023/07/22
【員工福利】最具吸引力僱主有咩福利？ 無限有薪年假／子女獎學金／身體檢查假
【AI浪潮】有錢人點理財？76%富裕人士︰AI可帶來更高投資回報
2023/07/19
【AI浪潮】有錢人點理財？76%富裕人士︰AI可帶來更高投資回報
富達：過半數投資者關注ESG議題 期望更佳回報成選擇主因
2023/07/19
富達：過半數投資者關注ESG議題 期望更佳回報成選擇主因
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
2023/07/18
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
中國青年失業率再創新高　「四不青年」流行擺地攤、買彩票
2023/07/18
中國青年失業率再創新高　「四不青年」流行擺地攤、買彩票
網上購物 中學 玩樂 儲蓄 投資者及理財教育委員會 網絡保安 電玩手遊 職場文化 小學 遊戲

下一篇文章

拒做「低頭族」　學懂這2招戒除手機癮　增理財效率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【員工福利】最具吸引力僱主有咩福利？ 無限有薪年假／子女獎學金／身體檢查假
【員工福利】最具吸引力僱主有咩福利？ 無限有薪年假／子女獎學金／身體檢查假
【理財加油站】退休生活不如預期？3大經驗 退休人士後悔沒有早了解
【理財加油站】退休生活不如預期？3大經驗 退休人士後悔沒有早了解
【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險
【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款