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【MPF】最受追捧的基金　宏利佔首4位　打工仔對港股竟未死心？

強積金 11:04 2023/07/21

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恒指近日持續在窄幅上落，不少人明言已對港股死心，但最新的數據卻顯示，打工仔在選擇強積金基金時，仍然以港股基金為首選，上半年中港股票基金的表現雖然最差，卻獲得最多的資金淨流入，且遙遙領先其他類別的基金，見下表︰

上半年最多資金流入的基金類別
基金類別上半年淨流入上半年平均表現
中港股票基金81.79億元-4.57%
預設投資策略 ─ 核心累積基金46.39億元+9.12%
美國股票基金34.49億元+15.93%
環球股票基金34.21億元+12.99%
亞洲股票基金21.61億元+2.35%
歐洲股票基金20.13億元+12.56%
債券基金17.28億元+1.26%
預設投資策略 ─ 65歲後基金10.24億元+4.11%
保守基金6.44億元+1.48%
保證基金2.19億元+1.13%
資料來源︰積金評級

中港股票基金　愈跌愈多人買

上表可見，即使中港股票基金是上半年唯一見紅的基金類別，平均跌逾4.5%，但仍然錄得最多的淨流入，達到逾81億元。

表現最好的美股基金、環球股票基金及歐股基金，上半年平均都有逾1成的升幅，但都分別只有約34億34億元及20億元的淨流入。

懶人基金開始受歡迎，股票佔比較多的核心累積基金，上半年是淨流入第二多的類別，達46億元。

以個別基金而言，上半年也是中港股票基金最受歡迎︰

上半年最多資金流入的個別基金
基金上半年淨流入
永明彩虹計劃 ─ 強積金香港股票基金12.72億元
宏利MPF核心累積基金11.42億元
宏利MPF北美股票基金11.15億元
宏利MPF康健護理基金10.8億元
宏利MPF香港股票基金8.9億元
資料來源︰積金評級

但若單看第二季，卻看到較為不同的畫面，非中港股票的基金錄得最多淨流入，以下是第二季的個別基金數據︰

第二季最多資金流入的個別基金
基金第二季淨流入
宏利MPF日本股票基金8.32億元
宏利MPF北美股票基金7.97億元
宏利MPF康健護理基金6.02億元
宏利MPF核心累積基金5.91億元
永明彩虹計劃 ─ 香港股票基金4.99億元
資料來源︰積金評級

宏利有4隻基金霸佔第二季淨流入最多的首4位，日股、美股基金最受歡迎。

那麼，宏利、永明的基金上半年表現又如何呢？讀者可看以下4大積金商的詳細分析︰

【MPF】宏利強積金大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳

【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜中港股近1年均跌逾10%、懶人基金回報僅次美股

【MPF】滙豐強積金大檢閱｜歐股基金1年升19%、中國股票基金1年跌20%

【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜歐股基金1年升23%、中港基金反跌11%

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