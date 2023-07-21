【MPF】最受追捧的基金　宏利佔首4位　打工仔對港股竟未死心？

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中國股市、人民幣均嚴重跑輸新興市場 差距達24年來最大
恒指近日持續在窄幅上落，不少人明言已對港股死心，但最新的數據卻顯示，打工仔在選擇強積金基金時，仍然以港股基金為首選，上半年中港股票基金的表現雖然最差，卻獲得最多的資金淨流入，且遙遙領先其他類別的基金，見下表︰
|上半年最多資金流入的基金類別
|基金類別
|上半年淨流入
|上半年平均表現
|中港股票基金
|81.79億元
|-4.57%
|預設投資策略 ─ 核心累積基金
|46.39億元
|+9.12%
|美國股票基金
|34.49億元
|+15.93%
|環球股票基金
|34.21億元
|+12.99%
|亞洲股票基金
|21.61億元
|+2.35%
|歐洲股票基金
|20.13億元
|+12.56%
|債券基金
|17.28億元
|+1.26%
|預設投資策略 ─ 65歲後基金
|10.24億元
|+4.11%
|保守基金
|6.44億元
|+1.48%
|保證基金
|2.19億元
|+1.13%
|資料來源︰積金評級
中港股票基金 愈跌愈多人買
上表可見，即使中港股票基金是上半年唯一見紅的基金類別，平均跌逾4.5%，但仍然錄得最多的淨流入，達到逾81億元。
表現最好的美股基金、環球股票基金及歐股基金，上半年平均都有逾1成的升幅，但都分別只有約34億34億元及20億元的淨流入。
懶人基金開始受歡迎，股票佔比較多的核心累積基金，上半年是淨流入第二多的類別，達46億元。
以個別基金而言，上半年也是中港股票基金最受歡迎︰
|上半年最多資金流入的個別基金
|基金
|上半年淨流入
|永明彩虹計劃 ─ 強積金香港股票基金
|12.72億元
|宏利MPF核心累積基金
|11.42億元
|宏利MPF北美股票基金
|11.15億元
|宏利MPF康健護理基金
|10.8億元
|宏利MPF香港股票基金
|8.9億元
|資料來源︰積金評級
但若單看第二季，卻看到較為不同的畫面，非中港股票的基金錄得最多淨流入，以下是第二季的個別基金數據︰
|第二季最多資金流入的個別基金
|基金
|第二季淨流入
|宏利MPF日本股票基金
|8.32億元
|宏利MPF北美股票基金
|7.97億元
|宏利MPF康健護理基金
|6.02億元
|宏利MPF核心累積基金
|5.91億元
|永明彩虹計劃 ─ 香港股票基金
|4.99億元
|資料來源︰積金評級
宏利有4隻基金霸佔第二季淨流入最多的首4位，日股、美股基金最受歡迎。
那麼，宏利、永明的基金上半年表現又如何呢？讀者可看以下4大積金商的詳細分析︰
【MPF】宏利強積金大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜中港股近1年均跌逾10%、懶人基金回報僅次美股
【MPF】滙豐強積金大檢閱｜歐股基金1年升19%、中國股票基金1年跌20%
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜歐股基金1年升23%、中港基金反跌11%
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欄名 : MPF理財