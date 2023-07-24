  • 29°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 08:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀色債券2023】蝕價沽綠債、轉買5厘銀債可行嗎？拆解3大情境做決定

外匯、商品、債券 08:30 2023/07/24

分享：

分享：

最新一批銀色債券（銀債）將於周五（7月28日）起認購，保底未來3年有5厘回報，對比任何低風險產品都吸引力十足。近日有網民發起討論，應否放棄手上的綠色債券而轉買銀債？當中有甚麼要留意的地方？讓本網跟各位讀者一一拆解。

回顧綠債表現：年息2.5厘、2025年到期

政府上一批發行的零售債券——於2025年到期的綠色零售債券 （04252） ，年息率2.5厘，目前已派兩期利息共250元，尚有4期利息共500元待派。以7月21日收市價96.1元計算，撇除手續費，每手帳面蝕390元。

換言之，如果你現在沽出綠債，要放棄潛在的500元利息，同時承受蝕價，成本為：390元＋500元＝890元＋潛在手續費

2025年到期綠債派息情況
付息日年息率每手利息
12022年11月18日2.50%126.03元（已派）
22023年5月18日2.50%123.97元（已派）
32023年11月20日待定待定
42024年5月20日待定待定
52024年11月18日待定待定
62025年5月19日待定待定

轉買銀債有咩著數？

  • 假設一：沽出1手綠債，買入1手銀債

新一批銀債保底5厘，3年期滿後，每手可獲派息1500元。減去上述沽出銀債的成本（撇除手續費）890元，即2025年銀債到期時，你會比手持綠債多賺610元。

要留意，由於原有的綠債是2024年到期，而最新一批銀債是2025年才到期，所以這610元利息差還涉及1年的時間成本。上述只是假設以一手綠債換一手銀債，實際情況會跟隨你持有的綠債數量，以及未來獲派的銀債數量而產生變化。

從過往數據來看，一般銀債獲派發的數量較多，例如去年每手最多獲派21手銀債，對比同期綠債只有每人最多5手。

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得　揀銀行要留意一件事

不同數量的情況比較：棄綠債VS買銀債
認購銀債3年合共收息沽出綠債成本=實際收息相當於年利率
1手1,500元1手890元610元2.03厘
2手3,000元2手1,780元1,220元
3手4,500元3手2,670元1,830元
4手6,000元4手3,560元2,440元
5手7,500元5手4,450元3,050元
10手15,000元10,550元3.52厘
  • 假設二：沽出5手綠債，買入21手銀債

撇除手續費，沽出5手綠債成本是：890元Ｘ5＝4,450元

如果成功認購21手銀債，3年期滿後可獲派息：1,500元Ｘ21＝31,500元

換言之，如果你賣出5手綠債而買入21手銀債，3年後就會賺：31,500元 - 4,450元＝27,050元

相當於年利率：4.29厘

由此可知，如果你持有的綠債數量不多，也有意並有能力拿出更多資金認購銀債，理論上持有銀債是較著數，因為你可收取的利息更多。但是，銀債設認購條件，你需要是1964年或之前出生、持有有效香港身份證的60歲或以上人士，方符合資格。

【銀色債券2023】3年保證5厘回報　新一批銀債認購懶人包｜7.28日起開始、8月9日截止認購（不斷更新）

若然以回報率來看，扣除沽出綠債的成本，新一批銀債的實際回報為2.03厘至4.29厘，其實跟目前的港元定存利率不相伯仲。惟定期設存期限制，普遍承造3個月或6個月的定存，才有這個高息回報；銀債則可以鎖定3年高息。

網民：認購10手銀債而不沽綠債，是否不智？

這就要視乎你的財政能力，雖然銀債派息更多，但需要的年期更長，將會在2025年才會到期；而原持有的綠債，將會在2024年到期，屆時政府將會悉數贖回，資金就會解凍。如果你沽出綠債而買銀債，該筆資金就要被捆綁多一年。所以，如果你的流動資金充足，也不一定需要「以舊換新」。

雖說綠債還有2年才到期，在現時高息環境下，也有年期相約的定存產品，且高於2.5厘回報。例如招商永隆的2年期定存，目前有年利率3厘，1萬元起存也有2.95厘。

相關文章：

【銀色債券2023】保證回報率5厘　4個原因　買銀債好過做定期

【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜券商10免搶銀行客（附債券收費小知識）

【定期存款2023】新高位4.6厘！1個月4.4厘速賺$1800｜最新7月份定期存款

＝＝＝＝＝

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】逾9成退休人士強積金有錢賺 盤點BCT銀聯集團最強MPF 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 銀色債券2023

最新專欄文章 更多

【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜券商10免搶銀行客（附債券收費小知識）
2023/07/19
【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜券商10免搶銀行客（附債券收費小知識）
【銀色債券2023】3年保證5厘回報　新一批銀債認購懶人包｜7.28日起開始、8月9日截止認購（不斷更新）
2023/07/17
【銀色債券2023】3年保證5厘回報　新一批銀債認購懶人包｜7.28日起開始、8月9日截止認購（不斷更新）
儲蓄產品 儲蓄 退休規劃產品 退休組合 財富及退休規劃 退休 被動收入 收息產品 定期存款 綠色債券

下一篇文章

【退休保障】一份保單終身受保？定期人壽VS終身人壽　投保前要知的6件事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【汽車保險】8號風球揸車未必受保？兩大關鍵要知道
【汽車保險】8號風球揸車未必受保？兩大關鍵要知道
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜中港股近1年均跌逾10%、懶人基金回報僅次美股
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜中港股近1年均跌逾10%、懶人基金回報僅次美股
【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜券商10免搶銀行客（附債券收費小知識）
【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜券商10免搶銀行客（附債券收費小知識）
【退休保障】一份保單終身受保？定期人壽VS終身人壽　投保前要知的6件事
【退休保障】一份保單終身受保？定期人壽VS終身人壽　投保前要知的6件事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款