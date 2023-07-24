【銀色債券2023】蝕價沽綠債、轉買5厘銀債可行嗎？拆解3大情境做決定

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最新一批銀色債券（銀債）將於周五（7月28日）起認購，保底未來3年有5厘回報，對比任何低風險產品都吸引力十足。近日有網民發起討論，應否放棄手上的綠色債券而轉買銀債？當中有甚麼要留意的地方？讓本網跟各位讀者一一拆解。
回顧綠債表現：年息2.5厘、2025年到期
政府上一批發行的零售債券——於2025年到期的綠色零售債券 （04252） ，年息率2.5厘，目前已派兩期利息共250元，尚有4期利息共500元待派。以7月21日收市價96.1元計算，撇除手續費，每手帳面蝕390元。
換言之，如果你現在沽出綠債，要放棄潛在的500元利息，同時承受蝕價，成本為：390元＋500元＝890元＋潛在手續費
|2025年到期綠債派息情況
|付息日
|年息率
|每手利息
|1
|2022年11月18日
|2.50%
|126.03元（已派）
|2
|2023年5月18日
|2.50%
|123.97元（已派）
|3
|2023年11月20日
|待定
|待定
|4
|2024年5月20日
|待定
|待定
|5
|2024年11月18日
|待定
|待定
|6
|2025年5月19日
|待定
|待定
轉買銀債有咩著數？
新一批銀債保底5厘，3年期滿後，每手可獲派息1500元。減去上述沽出銀債的成本（撇除手續費）890元，即2025年銀債到期時，你會比手持綠債多賺610元。
要留意，由於原有的綠債是2024年到期，而最新一批銀債是2025年才到期，所以這610元利息差還涉及1年的時間成本。上述只是假設以一手綠債換一手銀債，實際情況會跟隨你持有的綠債數量，以及未來獲派的銀債數量而產生變化。
從過往數據來看，一般銀債獲派發的數量較多，例如去年每手最多獲派21手銀債，對比同期綠債只有每人最多5手。
【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事
|不同數量的情況比較：棄綠債VS買銀債
|認購銀債
|3年合共收息
|—
|沽出綠債
|成本
|=
|實際收息
|相當於年利率
|1手
|1,500元
|1手
|890元
|610元
|2.03厘
|2手
|3,000元
|2手
|1,780元
|1,220元
|3手
|4,500元
|3手
|2,670元
|1,830元
|4手
|6,000元
|4手
|3,560元
|2,440元
|5手
|7,500元
|5手
|4,450元
|3,050元
|：
|：
|：
|：
|10手
|15,000元
|10,550元
|3.52厘
撇除手續費，沽出5手綠債成本是：890元Ｘ5＝4,450元
如果成功認購21手銀債，3年期滿後可獲派息：1,500元Ｘ21＝31,500元
換言之，如果你賣出5手綠債而買入21手銀債，3年後就會賺：31,500元 - 4,450元＝27,050元
相當於年利率：4.29厘
由此可知，如果你持有的綠債數量不多，也有意並有能力拿出更多資金認購銀債，理論上持有銀債是較著數，因為你可收取的利息更多。但是，銀債設認購條件，你需要是1964年或之前出生、持有有效香港身份證的60歲或以上人士，方符合資格。
【銀色債券2023】3年保證5厘回報 新一批銀債認購懶人包｜7.28日起開始、8月9日截止認購（不斷更新）
若然以回報率來看，扣除沽出綠債的成本，新一批銀債的實際回報為2.03厘至4.29厘，其實跟目前的港元定存利率不相伯仲。惟定期設存期限制，普遍承造3個月或6個月的定存，才有這個高息回報；銀債則可以鎖定3年高息。
網民：認購10手銀債而不沽綠債，是否不智？
這就要視乎你的財政能力，雖然銀債派息更多，但需要的年期更長，將會在2025年才會到期；而原持有的綠債，將會在2024年到期，屆時政府將會悉數贖回，資金就會解凍。如果你沽出綠債而買銀債，該筆資金就要被捆綁多一年。所以，如果你的流動資金充足，也不一定需要「以舊換新」。
雖說綠債還有2年才到期，在現時高息環境下，也有年期相約的定存產品，且高於2.5厘回報。例如招商永隆的2年期定存，目前有年利率3厘，1萬元起存也有2.95厘。
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欄名 : 銀色債券2023