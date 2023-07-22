退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」

相信清閒的退休生活是每個打工仔的夢想，但當生活變得完全沒有約束和目標時，往往可能沒有想象中快樂，甚至對自身健康產生危害。多個退休研究報告和書籍都表明，目標是讓生活變得更有價值的東西，也是一個人每天醒來的理由，有目標的退休生活甚至可以讓人更健康長壽。

Carl Landau是一位66歲已經退休的企業家，是博客網站Pickleball Media的創始人，創辦並出售了三個成功的媒體公司，出版了五本雜誌，目前主持熱門播客《 我曾經是某人》，激勵50多歲的人如何建立他們的（非）退休美好生活。據Marketwatch報道，Landau最近在LinkedIn上發佈一篇貼文，反思了他在三年退休期間所學到的東西，有一個教訓尤為突出：目標的重要性。

退休4大支柱︰目標、健康、家庭、財務

Landau續説道，當我們早上醒來起床時，我們都需要目標，目的是做什麼並不重要，無論是與孫子共度時光、創辦一家新公司、為您熱衷的事業做志願者還是參加泡菜球等運動等等。你必須有這樣的動力，如果你能創造出多樣化的激情，那就更好了。

人口諮詢公司 Age Wave 和金融服務公司 Edward Jones 在一系列有關退休的報告中也體現了類似的強調目標的結論。目標是退休的四大支柱之一，另外三個支柱是健康、家庭和財務。有目標的退休人員會更快樂、更健康、更積極、更積極參與社會，最新的 Age Wave 報告《彈性選擇：權衡、調整和路線修正，讓退休生活更加繁榮》更指出，有目標的退休生活，甚至會讓人更長壽。

最近的公共衛生出版物《衛生局局長關於孤獨和孤立流行病的建議》指出，意義感對健康有積極的貢獻，因為它可以激發人們在追求目標（包括健康目標）時加強自我調節。此外，有證據表明，具有更高目標並從社交網絡獲得情感和實際支持的個人更有可能從事促進健康的行為，例如使用預防性醫療服務。

為何人們對「目標」興趣激增？

據Marketwatch報道，目前人們對有目標的生活興趣激增主要有以下原因：

疫情促使許多人，包括老年人，重新評估自己的生活以及如何度過自己的時間。

科學研究人員發現，帶著使命感醒來與改善身心健康之間存在著有趣的聯繫。

退休生活不再是全職休閒

擁有目標性的生活也讓很多人開始思考退休生活的安排，尤其是受過高等教育和白領職業的人，愈來愈少接近退休的人將退休生活視為全職休閒，而是愈來愈多地將其視為額外探索和挑戰以及娛樂的時間，尋找目標就是在退休期間的一系列活動中尋找意義。

有目標地生活的重要性不會改變，但賦予生活意義的東西會隨著時間的推移和環境的不同而改變。可能因為身體的變化，或者家庭的變故，需要重新思考將要做的目標事情，正如前文所述，要做的具體事情並不重要，最重要是「有目標」。

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