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【理財加油站】有錢人如何贏在起跑線？從小學會花錢、善用欲望

個人增值 08:30 2023/07/21

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很多人都會説有錢人的小孩就是贏在起跑線上，不用自己努力，整個人生都能衣食無憂，但亦有不少富二代因過度揮霍，家道中落。無可否認富人的小孩出生的起點比普通人更高，但富人們能讓財富代代相傳，相信當中有一定秘訣。

BBC有一部非常優秀的紀錄片《窮人與富人的人生七年》，導演選擇了14個不同階層的小孩進行跟拍，每7年記錄一次他們的生活，分別從他們 7 歲、14 歲、21 歲、28 歲、35 歲、42 歲、49 歲，一直到2012年他們 56 歲的生活，拍攝持續49年之長，目的就是研究不用階層的小孩未來發展如何？是否有靠自己跨越階層？有錢人對下一代的理財教育與窮人有何區別？

有錢人對小孩的6大理財教育法

1. 承認金錢的重要性

要想致富首先要承認金錢的重要性，因此有錢人的小孩從小就接受這種觀念，將金錢當成一種賺錢的工具，只要好好利用，可以換來更多美好的將來。相反，窮人往往很少和小孩談及錢有關的議題，更有父母認為錢是萬惡之源，令小孩也下意識逃離對錢的追求。

2. 培養社交能力

要想賺錢，人與人之間的社交能力至關重要，很多賺錢的機會可能都是在社交中得到，因此，很多有錢人都會從小帶領小孩出席各種場合，從小培養社交能力。雖然普通人的社交圈子不及富人廣闊，但嘗試讓小孩參與更多社交場合，從家中走出去，肯定也能收穫不少。

3. 學會花錢

在傳統的觀念中，包括家中長輩，從小就會教育下一代應該勤儉持家，要多儲蓄少使用，隨著社會的發展，以及通貨膨脹的影響，只存錢並不是一種較好的理財方式。為了更好地實現資產增值，富人從小就會教導小孩花錢，花得愈多，就能更理解每一分錢都能成為賺錢的工具，並能帶來一定回報。

4. 善用欲望

人的本能就是充滿欲望，但這並不完全是壞事，甚至可以利用自己的欲望來激勵自己賺錢，當一直抑制自己欲望時，可能會在某一天再也無法抑制時，報復式消費，前功盡棄。有錢人一般會善用欲望，可以給自己滿足欲望的機會，但相應為了滿足這些欲望，就會想辦法賺更多錢。

5. 學會長期主義

一般人都是短期主義較多，也就是更注重眼前利益，而錯過長遠更大的利益。例如，學習一種技能需要花費幾千元的課程費用，學到的這項技能後，可以在未來帶來更大的收入，但很多人因為這幾千元望而卻步，錯失未來更多收入的機會。

6. 賺錢最好的方法就是幫助他人

正所謂有人的地方就有錢賺，富人教育小孩賺錢最有力的是幫助別人解決問題，而且問題愈大所獲得的回報就愈高。一般人更注重努力換來的收入，而富人更注重正確的方法。

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