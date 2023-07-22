【大灣區交通】深圳單車遊　每次唔洗1蚊　可用回鄉證+香港電話號碼

在深圳出行，除了乘坐地鐵、巴士、的士，還可以騎共享單車。深圳有美團、青桔、哈囉三家共享單車，覆蓋區域不同，均有推出次卡、周卡/月卡，分別適合短期停留或長期居住的港人，下面將比較各品牌當前的單車騎行卡套餐優惠。本文使用貨幣單位均爲人民幣。

美團單車：次卡最低￥0.65/次

美團共享單車外形為黃色，覆蓋深圳寶安區、南山區、光明區、龍華區、龍崗區的大部分區域，鹽田區、坪山區、大鵬區覆蓋較少。可以用香港手機號注冊賬號，以回鄉證實名認證後使用。起步價為前30分鐘1.5元，此後每30分鐘收費1.5元。

美團單車覆蓋區域：

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目前美團App深圳可用的單車騎行卡有周卡/月卡、次卡、立減卡，每種卡首次購買享優惠價，深圳、東莞、廣州通用。支付方式支持境外發行的Visa、Mastercard、銀聯卡和WeChat Pay HK。短期到訪可以考慮選購次卡，若以平均每次騎行的費用計算，售價￥9.7的30天15次卡最划算，平均￥0.65/次。

美團單車騎行卡優惠及使用規則

名稱 優惠價 使用規則 7天3次卡 ￥2.4 7天内可以騎行3次 30天5次卡 ￥4.3 30天内可以騎行5次 30天10次卡 ￥7.5 30天内可以騎行10次 30天15次卡 ￥9.7 30天内可以騎行15次 7天暢騎卡 ￥5.8 7天内不限次騎行 30天暢騎卡 ￥14.8 30天内不限次騎行 90天暢騎卡 ￥45 90天内不限次騎行 30天連續包月 首月￥10.8,次月起￥18.8/月 有效期内不限次騎行 30天5次立減卡 ￥2.9 30天内可享5次減免折扣，每次可減1元 30天10次立減卡 ￥5 30天内可享10次減免折扣，每次可減1元 30天15次立減卡 ￥6.5 30天内可享15次減免折扣，每次可減1元

需留意：次卡、暢騎卡每次前60分鐘免費，30天連續包月卡每單前120分鐘免費，如超過免費時長均須另付差額。

購買方法（以「單車7天3次卡」爲例）：

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滴滴青桔單車：次卡最低￥0.32/次

滴滴旗下的青桔單車外形為綠色，主要覆蓋南山區、龍華區、福田區、龍崗區、羅湖區，寶安區、鹽田區、坪山區、大鵬新區覆蓋有限或極少。可以用香港手機號注冊賬號，以回鄉證或護照實名認證後使用。經典款單車的起步價為前15分鐘1.5元，此後每10分鐘收費1元。

青桔單車覆蓋區域:

▲ 青桔單車覆蓋區域

目前滴滴青桔App深圳可用的單車騎行卡有暢騎卡（即周卡/月卡）、次卡、立減卡，每種卡首次購買享優惠價，除立減卡全國通用外，均只限深圳市使用，不包括景區等特殊區域。支付方式支持WeChat Pay HK。短期到訪可以考慮選購次卡，若以平均每次騎行的費用計算，售價￥9.5的30天30次卡最划算，平均￥0.32/次。

青桔單車騎行卡優惠及使用規則

名稱 優惠價 使用規則 7天3次卡 ￥2.1 7天内可以騎行3次 7天7次卡 ￥3 7天内可以騎行7次 15天4次卡 ￥2.2 15天内可以騎行4次 14天7次卡 ￥3.5 14天内可以騎行7次 30天10次卡 ￥4.9 30天内可以騎行10次 30天30次卡 ￥9.5 30天内可以騎行30次 7天暢騎卡 ￥3.5 騎行7天，每天最多可騎20次 30天暢騎卡 ￥10.9 騎行30天，每天最多可騎20次 30天連續包月暢騎卡 首月￥7.9,之後￥16.8/月 有效期内可用，每天最多騎20次 90天暢騎卡 ￥36 騎行90天，每天最多可騎20次 9天9次立減卡 ￥1.9 9天内減9次騎行費，每次最高減1元

需注意，暢騎卡、次卡每單最高抵扣騎行費用6元，不能抵扣調度費、預約費等。如果騎行費超過6元需另付差額。立減卡每次最高抵扣騎行費用1元，不能抵扣調度費、預約費等。如果其騎行費超過1元需另付差額。

購買方法（以「7天3次卡」爲例）：

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哈囉單車：次卡最低￥0.85/次

哈囉單車外形為藍色，在深圳覆蓋的範圍比美團、青桔少，只在寶安區、龍華區、羅湖區、福田區、坪山區的部分區域可使用，其他區不可用。需用内地手機號注冊賬號，以護照實名認證後使用。起步價為前15分鐘1.5元，此後每15分鐘收費1元。

哈囉單車覆蓋區域：

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哈囉App深圳可用的單車騎行卡有不限次卡（即周卡/月卡）、次卡，每種卡首次購買享優惠價，大部分卡深圳、東莞通用，個別卡全國通用，不包括景區等特殊區域。支付方式支持WeChat Pay HK和銀聯雲閃付。短期到訪可以考慮選購次卡，若以平均每次騎行的費用計算，售價￥8.5的30天10次卡最划算，為￥0.85/次。

哈囉單車騎行卡優惠及使用規則

名稱 優惠價 使用規則 7天5次卡 ￥4.5 7天内可以騎行5次 14天7次卡 ￥6.3 14天内可以騎行7次 30天10次卡 ￥8.5 30天内可以騎行10次 30天10次卡|全國通用 ￥8.5 30天内可以騎行10次 7天不限次卡（平峰卡） ￥3.9 7天内無限次騎行，使用時段:00:00~06:59, 10:00~16:59,20:00~23:59 7天不限次卡 ￥7.5 7天内無限次騎行，全天可用 30天不限次卡 ￥14.9 30天内無限次騎行 31天不限次卡 ￥16.3 31天内無限次騎行，限銀聯雲閃付支付 90天不限次卡 ￥43.8 90天内無限次騎行 30天連續包月|全國通用 首月￥12.9，次月起￥16.8 有效期内無限次騎行

需留意，7天5次卡、14天7次卡、30天10次卡（全國通用）、7天不限次卡，單筆抵30分鐘；30天10次卡、30天不限次卡、31天不限次卡、90天不限次卡、30天連續包月（全國通用），單筆抵120分鐘；以上所有卡只抵扣騎行費用，超出抵扣部分需按照掃碼開鎖時的單次計費支付差額。

購買方法：

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此外，哈囉還有助力車騎行卡，以及單車與順風車、助力車的聯名卡，購買方法類同單車騎行卡。

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