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【今日優惠精選】Fresh免費換紙扇、送購物袋｜GU旺角店開幕免費軟雪糕

精明消費 07:30 2023/07/21

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Fresh：免費換領限定紙扇及試用裝

夏日限定Fresh Summer Cart 即日起至8月20日期間登陸朗豪坊、沙田市中心、廣東道連卡佛專櫃、Elements圓方4間門市。只須登記會員，即可DIY獨一無二的Fresh限定紙扇及試用裝，即場購物再多送一件旅行裝。

另外，7月份於官網或店鋪購買任何3件面膜，潔面及身體護理，即可獲得Fresh夏日限定環保袋一個。

點擊圖片放大

2. GU：旺角店 開幕優惠、免費軟雪糕

GU全新旺角店將於今日（即7月21日）上午11時正式開幕，除了有連串開幕驚喜活動之外，還有旺角新店獨家限定價格，下載GU APP並登記成為會員，即享指定口味軟雪糕。

點擊圖片放大

3. OK便利店：買「可口可樂」細樽裝 送Cool樂防水袋

由即日起至8月2日，於香港全線OK便利店購買4支細樽裝可口可樂®或者無糖可口可樂®，即送你一件Cool樂防水袋（10公升）。

點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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