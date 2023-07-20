  • 32°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【永續時尚】日式風呂敷裹萬物　環保纖維＋低碳著色技術　時尚與永續兼顧

精明消費 17:51 2023/07/20

分享：

分享：

南豐紗廠旗下創新平台南豐作坊，聯同紡織文化藝術館CHAT六廠今天宣布，合作推出「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷。這是一種日本傳統用於搬運物品的包袱布，產品結合環保纖維、紡織工藝、設計創意及永續生產方式，希望藉此提高大眾對可持續時尚的認識及展示永續生產的可行性，同時鼓勵日常消費者、企業和零售商親身了解現時市場上可行且能減少對環境造成影響的創新 替代品，從而做出更明智的購買選擇和生產決策。

「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷為80厘米 x 80厘米的正方形布藝，由本地設計工作室「流行與斑馬」設計插圖，採用其合作伙伴「蘭精集團」旗艦品牌「天絲™」以環保工藝生產纖維而製成的布料。南豐作坊的培育公司NTX其後使用其創新無水、低碳紡織品著色科技，將設計印刷到布料上，成功減少高達90%的用水量。最後，風呂敷由本地社企「睿程製作社」的服務對象參與最後的縫紉及包裝。限量300件，零售價為420元。

展示永續生產方式　推動可持續時尚

南豐作坊亞洲總經理Cintia Nunes表示：「南豐作坊以及CHAT六廠是次攜手合作，聯合了我們生態圈的合作伙伴推出『SEED TO TECHSTYLE』風呂敷， 呈現出從概念、實驗室到衣櫥，多方面實現可持續時尚。通過今次的風呂敷，我們更可以讓世界各地更多的消費者和企業提高意識，逐漸影響其消費和生產模式。」

六廠紡織文化藝術館執行董事及首席策展人高橋瑞木表示：「通過與具有前瞻性的設計師、創新者和本地合作伙伴的協作，我們希望流行與斑馬的插圖能夠引起大眾對環境的討論，從而帶來別具意義的改變。」

點擊圖片放大
+8
+7

「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷銷售商店資料：

  • Fabrica X

11am-7pm

荃灣白田壩街南豐紗廠 1 樓 108 號店

  • 六廠小店

11am-7pm

荃灣白田壩街南豐紗廠地舖 G01A

相關文章：

【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險

【勞力士】溫網新晉球王戴絕版Daytona捧盃　錶價即升2倍！

富達：過半數投資者關注ESG議題 期望更佳回報成選擇主因

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【今日優惠精選】英皇戲院Plus+ VIP入會送戲飛｜九巴App1933搶免費雞髀紅豆冰
今日
【今日優惠精選】英皇戲院Plus+ VIP入會送戲飛｜九巴App1933搶免費雞髀紅豆冰
八達通現金券連派4星期　每日一張、無最低消費要求（附領取教學）
2023/07/19
八達通現金券連派4星期　每日一張、無最低消費要求（附領取教學）
AlipayHK「先買後付」全線拓展　消費賞最多$150、全新用戶送$300禮遇
2023/07/18
AlipayHK「先買後付」全線拓展　消費賞最多$150、全新用戶送$300禮遇
【消費優惠】一田雪糕甜點祭　日本直送芝士蛋糕／足料榴槤雪條／3大港人愛牌獨家優惠
2023/07/16
【消費優惠】一田雪糕甜點祭　日本直送芝士蛋糕／足料榴槤雪條／3大港人愛牌獨家優惠
旅遊平台「7.16消費券狂賞」　台北來回機票買一送一／$10機場快線車票／$499酒店優惠　鎖定時間競搶！
2023/07/15
旅遊平台「7.16消費券狂賞」　台北來回機票買一送一／$10機場快線車票／$499酒店優惠　鎖定時間競搶！
香港 零售 荃灣 設計 文娛藝術 時尚 南豐紗廠 可持續發展 商舖 時裝服飾

下一篇文章

【打工仔福音】盤點香港交通優惠｜BoC Pay減$2、雲閃付減$1
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

八達通現金券連派4星期　每日一張、無最低消費要求（附領取教學）
八達通現金券連派4星期　每日一張、無最低消費要求（附領取教學）
【學貸2023】想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！
【學貸2023】想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【學貸2023】Grant Loan同Non Means點申請？　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！
【學貸2023】Grant Loan同Non Means點申請？　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！
【今日優惠精選】英皇戲院Plus+ VIP入會送戲飛｜九巴App1933搶免費雞髀紅豆冰
【今日優惠精選】英皇戲院Plus+ VIP入會送戲飛｜九巴App1933搶免費雞髀紅豆冰
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款