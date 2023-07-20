【永續時尚】日式風呂敷裹萬物　環保纖維＋低碳著色技術　時尚與永續兼顧

南豐紗廠旗下創新平台南豐作坊，聯同紡織文化藝術館CHAT六廠今天宣布，合作推出「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷。這是一種日本傳統用於搬運物品的包袱布，產品結合環保纖維、紡織工藝、設計創意及永續生產方式，希望藉此提高大眾對可持續時尚的認識及展示永續生產的可行性，同時鼓勵日常消費者、企業和零售商親身了解現時市場上可行且能減少對環境造成影響的創新 替代品，從而做出更明智的購買選擇和生產決策。

「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷為80厘米 x 80厘米的正方形布藝，由本地設計工作室「流行與斑馬」設計插圖，採用其合作伙伴「蘭精集團」旗艦品牌「天絲™」以環保工藝生產纖維而製成的布料。南豐作坊的培育公司NTX其後使用其創新無水、低碳紡織品著色科技，將設計印刷到布料上，成功減少高達90%的用水量。最後，風呂敷由本地社企「睿程製作社」的服務對象參與最後的縫紉及包裝。限量300件，零售價為420元。

展示永續生產方式 推動可持續時尚

南豐作坊亞洲總經理Cintia Nunes表示：「南豐作坊以及CHAT六廠是次攜手合作，聯合了我們生態圈的合作伙伴推出『SEED TO TECHSTYLE』風呂敷， 呈現出從概念、實驗室到衣櫥，多方面實現可持續時尚。通過今次的風呂敷，我們更可以讓世界各地更多的消費者和企業提高意識，逐漸影響其消費和生產模式。」

六廠紡織文化藝術館執行董事及首席策展人高橋瑞木表示：「通過與具有前瞻性的設計師、創新者和本地合作伙伴的協作，我們希望流行與斑馬的插圖能夠引起大眾對環境的討論，從而帶來別具意義的改變。」

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「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷銷售商店資料： Fabrica X 11am-7pm 荃灣白田壩街南豐紗廠 1 樓 108 號店 六廠小店 11am-7pm 荃灣白田壩街南豐紗廠地舖 G01A

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