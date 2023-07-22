【員工福利】最具吸引力僱主有咩福利？ 無限有薪年假／子女獎學金／身體檢查假

打工仔們都希望找到一間薪酬高、福利好的公司，而員工福利往往與公司獲利相關，於是公司都在不斷探索具有吸引力的員工福利，以求留住更多人才。國際人力資源顧問公司Ranstad於今年5月公佈了「20大香港最具吸引力僱主2023」，這些深受打工仔和求職者喜歡的公司又有什麽特別的員工福利？

今年年頭，保誠訪問了近千名企業員工，調查發現，接近8成員工認為，在考慮工作去留時，僱員福利是關鍵的考慮因素。其中，高達94%受訪者認為最吸引的福利是酬金及津貼，例如年終酬金（包括雙糧、年尾花紅等）、長期服務獎賞、膳食、交通津貼與僱員進修津貼。

5大具吸引力僱主員工福利

1. 華御結：全職員工子女醫保計劃

近日，華御結宣佈全面提升員工福利政策，重磅推出「全職員工子女醫保計劃」、增設半天有薪體檢假及彈性上班模式，所有全職員工受惠。

由本月起，華御結推行「全職員工子女醫保計劃」，醫療保障進一步延伸至所有全職員工的18歲或以下子女，包括住院和門診保險計劃。華御結一直有為員工提供預防性身體檢查福利，但發現不少員工不欲犧牲半天工資進行體檢，而未能充分利用這項福利，於是，特別增設半天有薪體檢假，鼓勵員工每年進行身體檢查。華御結分店遍佈全港，員工可以選擇在就近居住地區的分店工作，並享有來回交通費全額津貼和免費膳食。另外，考慮到不少在職母親，為了讓她們更好地兼顧家庭，允許自由選擇上班時間。

華御結員工專享：

「全職員工子女醫保計劃」

增設半天有薪體檢假

來回交通費全額津貼、免費膳食

自由選擇上班時間

2. 迪士尼樂園：僱員子女獎學金

香港迪士尼樂園在今年2月舉辦了招聘日，當中提到具有競爭力的員工福利，最特別的是迪士尼樂園還提供「迪士尼僱員子女獎學金」，每年都提供港幣15萬的獎學金，供演藝人員為其子女申請。

另外，迪士尼福利除了免費游玩全球所有迪士尼樂園，還可免費訂閲Disney+影視平台，其中，香港迪士尼樂園更可優先體驗新遊樂設施及娛樂項目，樂園商品、酒店及餐飲都有特別折扣。

迪士尼樂園員工專享：

免費享用Disney+ 服務，盡享精彩影視旅程

香港及全球多個迪士尼樂園免費入場

優先體驗新的遊樂設施及娛樂項目 (Cast Preview)

樂園商品、酒店及餐飲特別折扣

「迪士尼僱員子女獎學金」：每年都提供港幣15萬的獎學金，供演藝人員為其子女申請，主要是會根據申請者的學業成績、品行及課外活動表現等去評核。

三星期育兒假福利，也設有親子假，讓同事可以享受更多家庭樂的時間。

3. 摩根大通：父親也有16周有薪侍產假

摩根大通是全球知名投資銀行，聚集不少投資專家，是很多金融畢業生的夢想。知名企業員工福利亦較吸引，在今年三月，摩根大通宣佈，所有香港員工將享有至少16週的有薪侍產假，該計劃適用於所有符合條件的父親或非主要看護人，領養兒童員工亦可享受假期。該行還稱，所有香港員工所享有的恩恤假將增加至20日，此計劃適用於失去配偶、子女，或經歷流產或難產的父母。

摩根大通員工專享：

至少16週的有薪侍產假

恩恤假將增加至20日

4. 新鴻基地產：無限有薪年假

新鴻基地產在員工福利方面一直表現非常優越，非常照顧員工以及家庭需要，除了基本醫療保障之外，還免費供應健康午餐、資助員工子女修讀大學課程及參加海外交流計劃、舉辦電影欣賞與親子廚藝班等，還實現彈性上班時間。另外，新鴻基地產還在2022年推出無限有薪年假，助員工更好地平衡生活和工作。

新鴻基地產員工專享：

無限有薪年假

免費供應健康午餐

彈性上班時間

資助員工子女修讀大學課程

5. 太古集團：TESLA購車優惠

太古集團是一家高度多元化的環球集團，主要業務包括地產、航空、飲料及食物鏈、海洋服務和貿易及實業。其中，太古集團子公司太古資源員工享有多種類的購物優惠，可以在網店和實體店以優惠價格買到國際知名的運動、戶外品牌和時尚休閒產品等等，員工在生日月份更可享有超值折扣的生日禮券。

近日，太古集團更聯手TESLA，推出多項員工專享福利。

優惠時間：即日起至2023年12月31日

太古集團員工專享：

專屬稅務寬減（上限287,500元首次登記稅寬減額）

優先交付車輛

靈活「零首期」汽車貸款

電動車教育工作坊

免費辦公室或家用充電連安裝計劃及延伸支援

首年車身服務特別優惠（只限人工）

詳情可參閲官網：按此

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