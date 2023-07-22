  • 30°C
香港時間 : 2023722日 (週六) 11:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【員工福利】最具吸引力僱主有咩福利？ 無限有薪年假／子女獎學金／身體檢查假

個人增值 10:30 2023/07/22

分享：

分享：

打工仔們都希望找到一間薪酬高、福利好的公司，而員工福利往往與公司獲利相關，於是公司都在不斷探索具有吸引力的員工福利，以求留住更多人才。國際人力資源顧問公司Ranstad於今年5月公佈了「20大香港最具吸引力僱主2023」，這些深受打工仔和求職者喜歡的公司又有什麽特別的員工福利？

今年年頭，保誠訪問了近千名企業員工，調查發現，接近8成員工認為，在考慮工作去留時，僱員福利是關鍵的考慮因素。其中，高達94%受訪者認為最吸引的福利是酬金及津貼，例如年終酬金（包括雙糧、年尾花紅等）、長期服務獎賞、膳食、交通津貼與僱員進修津貼。

5大具吸引力僱主員工福利

1. 華御結：全職員工子女醫保計劃

近日，華御結宣佈全面提升員工福利政策，重磅推出「全職員工子女醫保計劃」、增設半天有薪體檢假及彈性上班模式，所有全職員工受惠。

由本月起，華御結推行「全職員工子女醫保計劃」，醫療保障進一步延伸至所有全職員工的18歲或以下子女，包括住院和門診保險計劃。華御結一直有為員工提供預防性身體檢查福利，但發現不少員工不欲犧牲半天工資進行體檢，而未能充分利用這項福利，於是，特別增設半天有薪體檢假，鼓勵員工每年進行身體檢查。華御結分店遍佈全港，員工可以選擇在就近居住地區的分店工作，並享有來回交通費全額津貼和免費膳食。另外，考慮到不少在職母親，為了讓她們更好地兼顧家庭，允許自由選擇上班時間。

華御結員工專享：

  • 「全職員工子女醫保計劃」
  • 增設半天有薪體檢假
  • 來回交通費全額津貼、免費膳食
  • 自由選擇上班時間

2. 迪士尼樂園：僱員子女獎學金

香港迪士尼樂園在今年2月舉辦了招聘日，當中提到具有競爭力的員工福利，最特別的是迪士尼樂園還提供「迪士尼僱員子女獎學金」，每年都提供港幣15萬的獎學金，供演藝人員為其子女申請。

另外，迪士尼福利除了免費游玩全球所有迪士尼樂園，還可免費訂閲Disney+影視平台，其中，香港迪士尼樂園更可優先體驗新遊樂設施及娛樂項目，樂園商品、酒店及餐飲都有特別折扣。

迪士尼樂園員工專享：

  • 免費享用Disney+ 服務，盡享精彩影視旅程
  • 香港及全球多個迪士尼樂園免費入場
  • 優先體驗新的遊樂設施及娛樂項目 (Cast Preview)
  • 樂園商品、酒店及餐飲特別折扣
  • 「迪士尼僱員子女獎學金」：每年都提供港幣15萬的獎學金，供演藝人員為其子女申請，主要是會根據申請者的學業成績、品行及課外活動表現等去評核。
  • 三星期育兒假福利，也設有親子假，讓同事可以享受更多家庭樂的時間。

3. 摩根大通：父親也有16周有薪侍產假

摩根大通是全球知名投資銀行，聚集不少投資專家，是很多金融畢業生的夢想。知名企業員工福利亦較吸引，在今年三月，摩根大通宣佈，所有香港員工將享有至少16週的有薪侍產假，該計劃適用於所有符合條件的父親或非主要看護人，領養兒童員工亦可享受假期。該行還稱，所有香港員工所享有的恩恤假將增加至20日，此計劃適用於失去配偶、子女，或經歷流產或難產的父母。

摩根大通員工專享：

  • 至少16週的有薪侍產假
  • 恩恤假將增加至20日

4. 新鴻基地產：無限有薪年假

新鴻基地產在員工福利方面一直表現非常優越，非常照顧員工以及家庭需要，除了基本醫療保障之外，還免費供應健康午餐、資助員工子女修讀大學課程及參加海外交流計劃、舉辦電影欣賞與親子廚藝班等，還實現彈性上班時間。另外，新鴻基地產還在2022年推出無限有薪年假，助員工更好地平衡生活和工作。

新鴻基地產員工專享：

  • 無限有薪年假
  • 免費供應健康午餐
  • 彈性上班時間
  • 資助員工子女修讀大學課程

5. 太古集團：TESLA購車優惠

太古集團是一家高度多元化的環球集團，主要業務包括地產、航空、飲料及食物鏈、海洋服務和貿易及實業。其中，太古集團子公司太古資源員工享有多種類的購物優惠，可以在網店和實體店以優惠價格買到國際知名的運動、戶外品牌和時尚休閒產品等等，員工在生日月份更可享有超值折扣的生日禮券。

近日，太古集團更聯手TESLA，推出多項員工專享福利。

優惠時間：即日起至2023年12月31日

太古集團員工專享：

  • 專屬稅務寬減（上限287,500元首次登記稅寬減額）
  • 優先交付車輛
  • 靈活「零首期」汽車貸款
  • 電動車教育工作坊
  • 免費辦公室或家用充電連安裝計劃及延伸支援
  • 首年車身服務特別優惠（只限人工）

詳情可參閲官網：按此

相關文章：

【職場趨勢】企業想留住人才有咩計？　5大最受歡迎的員工福利

【職場你點睇】企業唔畀員工有選擇權？　無彈性嘅企業　隨時喪失三至五成勞動力

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【AI浪潮】有錢人點理財？76%富裕人士︰AI可帶來更高投資回報
2023/07/19
【AI浪潮】有錢人點理財？76%富裕人士︰AI可帶來更高投資回報
富達：過半數投資者關注ESG議題 期望更佳回報成選擇主因
2023/07/19
富達：過半數投資者關注ESG議題 期望更佳回報成選擇主因
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
2023/07/18
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
中國青年失業率再創新高　「四不青年」流行擺地攤、買彩票
2023/07/18
中國青年失業率再創新高　「四不青年」流行擺地攤、買彩票
KOL推銷金融產品　英國擬嚴打　帖文、表情包均受規管
2023/07/18
KOL推銷金融產品　英國擬嚴打　帖文、表情包均受規管
時裝服飾 職位招聘 著數優惠 交行 樂園 午餐 電動車 Disney 汽車 時尚

下一篇文章

【ET財智Talk】英鎊跌穿10.1算後升勢能否持續？日圓將會爆上？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博 7月24日晚上8時見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【理財加油站】有錢人如何贏在起跑線？從小學會花錢、善用欲望
【理財加油站】有錢人如何贏在起跑線？從小學會花錢、善用欲望
【ET財智Talk】英鎊跌穿10.1算後升勢能否持續？日圓將會爆上？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博 7月24日晚上8時見
【ET財智Talk】英鎊跌穿10.1算後升勢能否持續？日圓將會爆上？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博 7月24日晚上8時見
返工太快樂　百歲老人不想退休　分享秘訣：與同事建立友好關係
返工太快樂　百歲老人不想退休　分享秘訣：與同事建立友好關係
【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險
【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款