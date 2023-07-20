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24歲持80萬重返校園　仲要供胞妹讀大學　資產一鋪清袋點算好？

博客 15:37 2023/07/20

分享：

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年輕人投身社會後重返校園，自我增值固然是好事。但讀書除了努力，還要有財力。今次的理財個案主角是一位24歲、手持80萬元資產的少年，自己重返校園之際，更要供胞妹一起讀大學，資金一鋪清袋點算好？看看龔成是如何回應：

讀者：

龔成老師好，有事想求助一下，case比較長，非常感謝你的耐心，望指教

本人男，24歲，18歲後無讀大學出來做左6年野，現經濟狀況如下：

60萬存定期（年利率4%）

10萬炒股，蝕左2萬

10萬現金

現困境如下：

準備9月讀返大學（已錄取），學費一年大概6萬，將要讀4年。（4年=24萬）

另外父母均失業多年，早前儲蓄就快用完，但同時妹妹18歲又要入大學，所以父母希望我可以供埋妹妹（學費一年5萬，要讀4年=20萬）

我每年開支大約5萬（4年=20萬）

每年比家用3萬 （4年=12萬）

以目前情況來講，80萬資金係可以供得起自己同妹妹讀書，可應付到自己生活。但4年後就會一鋪清袋（20+20+24+12=76萬）。

請問我該如何投資做才保持到4年後有大概40-50萬資金？（早前投資美股都蝕，大失信心）

龔成︰

首先，我想先糾正你一個錯誤的投資觀念，我地投資一定係長線，你見全世界最成功的投資人巴菲特，都只會做長線投資，唔會短炒。因為中短期股價，可以因為好多因素影響，有些因素甚至跟企業無關，所以無得計。但長線企業價值，必然會反映在股價上，只要長線持有優質股，就自然會有理想回報。

所以，唔會好似坊間散戶咁，只係炒炒賣賣。反而係投資前，我地要做較多準備功夫，去分析一間企業質素和平貴度，以制定入市策略。當買入後，只要佢長線質素無明顯轉壞，我地長線持有，讓其自然增值就可以。

建議手持現金減少風險

至於你本人情況，由於不少生活上開支需要處理，我建議多留現金。例如你和妹妹學費、家庭未來一段時間架開支（你可以估算家人何時找到工作、你全職返學時生活開銷等，去定個安全架金額），都最好先用現金持有，減少不確定性風險。

雖然如果根據你估算，4年後會資金會用盡，但都無辦法，因為理財永遠都係生活行先，再有餘力才做增值。如果你想做些投資，去抵銷部份支出，係可以。但一定唔可以係太進取架項目，因為萬一失利，會令你和家人未來整個生活計劃受到影響。

由於你和妹妹大學是要上4年，後2年的學費，你可以考慮用收息股，或者再保守D或者自問投資知識好一般架話，可以做定期，去維持適度增長。但如果買潛力型股票，由於不確定性太大，我就唔建議。

以收息股、定存維持適度增長　

目標是5%、6%的股息率的收息股，例如港燈 （02638） 、深高速 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、恆生 （00011） 、置富 （00778） 、陽光 （00435） 或收息基金 （03110） 都可以。

另外，如果情況許可，建議你和妹妹都做一些兼職去開源，令自己資金消耗速度減慢，畢竟這些是你未來用來財富增值的本錢。最好，就開節流，透過每日記帳架方法，將生活上不必要的開支全部刪除，盡量減少自己不要架負擔。以上做法，並不可能做到"保持到4年後有大概40-50萬資金"，不過會係最平衡和穏當地處理你未來4年生活財政的方式。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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