【家居保險2023】業主租客全攻略！評分高的產品一定貴？

單位漏水、停電、家電過熱起火等家居意外時有發生，輕則引致財物損失，重則牽涉法律責任、嚴重人命傷亡。讓自己及家人生活安心，一份全面的家居保險不但可保障財物損失，更在意外引致人身傷亡及法律責任時，讓受保人得到賠償。針對不同的物業用途（業主自住/業主/租客），10Life比較市面上家居保險計劃的保障及保費，作出評分，方便比較。

表1：比較家居保險產品保障評分及保費（港元）

（假設單位實用面積750呎，物業類別為私人樓宇，樓齡35年）

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家居保險保啲咩？

家居保險主要保障家居財物損毁、第三者法律責任和家中個人意外事故。投保人需注意引致這些損失的成因是否受保，才是索償的關鍵。

表2 ：家居保險保障類別及內容

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租客或業主可按需要購買家居保險，但對保障需求可能各有不同。假如物業為業主自住，家居保險的財物及責任保障對守護安樂窩同樣重要；然而，在業主出租的情況下，若物業內的財物多數不屬於自己，家居財物保障的重要性就降低，相對著重責任保障。因此，因應不同的物業用途（業主自住，租客及業主），10Life精算師制定不同的評分比重，方便投保人按需要找出較佳保障的家居保險產品。

評分高的產品未必昂貴

對業主自住或租客而言，評分最高的產品來自蘇黎世。而昆士蘭保險產品則在業主類別中最高分，並在租客類別中獲得10分滿分。

高評分的產品保費不一定昂貴，例如在業主自住或租客類別評分甚高的蘇黎世「自選家居」保險計劃（標準），保費為1,112元，為下表中最便宜的產品。

表3：比較家居保險產品保障評分及保費（港元）

（假設單位實用面積750呎，物業類別為私人樓宇，樓齡35年）

業主自住

租客

業主

有產品總保障評分出眾 個別項目卻捧蛋

除了總評分之外，大家亦要留意個別項目保障。事關有些產品總評分逾9分，但個別項目捧蛋；有些則總評分未必突出，卻有個別保障獲得滿分。

以滙豐家居超卓萬全保 計劃B為例，在業主物業用途中（見表3)，家居保障及法律責任都獲9分以上，但在個人意外方面卻取得零分。說到底，總評分只可作初步參考，讀者在選購家居保險時宜按自身需要挑選合適自己的產品。

留意家居保障每件財物保障上限及自付費

雖然家居保險保障家居財物，包括傢俬、電器，以及貴重物品及室內裝修等，但消費者選購時宜留意其總保障額及每件財物保障上限。昆士蘭及保誠最高級別計劃的總保障額最高，同樣達到150萬，而昆士蘭每件財物保障上限10萬，保誠則按物件類別劃分。

另外，不少家居保險都設自付費及不保事項。對於較常見水浸及漏水情況，受保人可先申請理賠及向保險公司提交維修報價，其後先自付維修費用，在扣除自付費後便可獲得賠償；而自付費亦視乎單位樓層及樓齡有所不同。

法律責任保障覆蓋個人 甚至工人姐姐

家居保險的法律責任保障覆蓋範圍不僅限於個人責任，更涵蓋僱主、寵物主人、租客、佔用人、業主、家傭及獨立承包商7種責任類別。

法律責任是指，保險公司承擔因疏忽導致第三者傷亡或財物損毀而引致的賠償和訴訟費用。假如家傭一時不慎導致鋁窗由高空墜街誤傷途人，如產品的責任保障類別覆蓋家傭，受保人仍可將部分有關賠償責任及訟費轉嫁給保險公司。

個人意外保障評分表現參差

儘管家居保險保障家居意外導致人命傷亡，常見的有幼童或長者跌傷或撞傷，然而這非家居保最主打項目，部分產品的有關保障十分有限。消費者可留意產品的個人意外賠償金額，是否就不同傷亡類型包括死亡，失明及癱瘓等提供保障，還有所覆蓋的受傷原因。

最後，家居保險保障項目繁多，讀者投保前宜貨比三家，按個人需要挑選合適產品。另外，不少人會把家居保險及火險混淆，事實上火險主力保障樓宇結構，與家居保險的保障範圍不盡相同。

註：本文最後更新日期2023年7月12日。

【文章來源：10Life；原題：【家居保險比較2023】家居保險邊間好？業主租客全攻略（附獨家精算師評分） 】

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