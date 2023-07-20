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返工太快樂　百歲老人不想退休　分享秘訣：與同事建立友好關係

個人增值 13:30 2023/07/20

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CNBC報道，美國老人Jayne Burns年近101歲，但因太喜歡自己的工作而不想退休，現在每周仍會返4天工。她對幸福職涯的建議是與同事建立友好的關係。

太喜歡工作 不想退休

文中稱，Burns常在早上自己開車20分鐘從家前往一家工藝品商店，做布料裁剪的兼職。她已在這家店工作了 26 年，這份工現在仍然是她最喜歡的消磨時間的方式之一。她告訴CNBC：「我喜歡我所做的事，所以想繼續做下去。只要我能工作，或者只要他們願意要我，我就會一直工作。」

1997年，Burns的丈夫去世幾個月後，她就開始在這裏工作。當時，在同一家店兼職的女兒向她推薦了這個職位，認爲或許能有效分散她的悲傷情緒。

Burns職業生涯的大部分時間都是簿記員，她在70多歲和80多歲時曾多次嘗試退休，但幾個月後就「取消退休」、重返職場，因爲她很懷念日常工作和與同事共進午餐的時光。

她說：「我喜歡和每位同事聊天，也喜歡和客户見面。他們都很友善，即使有些客户看到我在裁剪台前會感到驚訝。」

Burns認爲，要想活得更長久、更快樂，並沒有什麼秘訣，但工作是有幫助的。

首要職涯建議：與同事交好

在她幾十年的職業生涯中，Burns了解到，所有「最好的工作」 都有一個共同特點：友善的同事。她説：「找到友善親切的人很重要。」

在供職的工藝品店，Burns與一些同事建立了密切的友誼，包括一位即將升入大學四年級的學生Maggie HusVar，她在喝咖啡的休息時間向Burns介紹了 TikTok。兩人一起拍了很多TikTok短片，有的是在商店休息室跳舞，有的是在收銀台談起Burns最喜歡的一些回憶（比如她是如何認識她丈夫的）。其中一個視頻的瀏覽量超過九百萬次。

去年夏天，同事們為Burns辦了一場驚喜生日派對，慶祝她的100歲生日。

擁有良好的工作關係不僅能讓你工作更快樂，還能讓時間過得更快。Burns認為，這可能有助延年益壽。

她説：「保持忙碌會讓你不再關注自己的疼痛，這樣更容易堅持下去。」

研究：積極的人際關係有助快樂

哈佛大學研究人員進行了一項長達85年的研究，發現積極的人際關係能讓人終生快樂。

這也適用於工作： 研究發現，最不快樂的工作往往是最孤獨的工作，工作内容更多爲獨立完成，或需通宵輪班，如卡車司機和夜班保安。

兩位研究者Robert Waldinger和Marc Schulz在他們的著作《美好生活》（The Good Life）中寫道：「工作中積極的關係可以降低壓力，讓員工更健康，並減少回家時的心煩意亂。」「簡單地說，它們也讓我們更快樂。」

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