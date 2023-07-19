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八達通現金券連派4星期　每日一張、無最低消費要求（附領取教學）

精明消費 18:25 2023/07/19

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第二期消費券正式到手，八達通7月18日開始派100萬張快閃現金券，連環快閃現金賞活動將持續4星期，總值高達$750萬港元。更重要的是，這些現金券沒有任何最低消費要求，可以隨時使用，優惠商戶包括有大家樂、OK便利店、麥當勞、華御結、戶戶送Deliveroo等，每日可以撳一張，賺足19日，即看三個大獎賞連環驚喜放送:


1.派4星期 1,000,000張現金券

於指定日子及指定時間，準時撳入好賞嘟，即有機會拎走現金券( 共 19 天)，無最低消費要求，

點擊圖片放大

2.迎新及轉會獎賞 用手機八達通 新登記客戶率先賺$100

如果你第一次符合領取消費券嘅資格，或以往透過其他儲值支付工具領取消費券，轉會到八達通可特享迎新及轉會獎賞！只要於推廣期內，到政府消費券計劃網站 (consumptionvoucher.gov.hk) 成功登記使用¹八達通領取第二期消費券，及將該八達通登記入八達通App²，可賺$50八達通增值額；如使用手機八達通³登記 (八達通在iPhone及Apple Watch, Smart Octopus in Samsung Pay 或 Huawei Pay八達通)，可賺$100八達通增值額！

2.商戶優惠券 賺總值超過$100,000,000

八達通除了為大家準備快閃現金券之外，特別聯同各大小商戶大送總值超過$1億商戶優惠券，無論吃喝玩樂都有優惠，App內領取方式如下:

1.登入八達通App主畫面，點選「好賞嘟」

2. 按類別尋找優惠，或點選右上角「搜尋圖示」，再輸入商戶名稱搜尋優惠

3. 下載商戶優惠劵

4. 點選「立即使用」即開即用，或選擇「稍後使用」儲存優惠劵

5. 日後只要於主頁右上角點選「已儲存優惠」圖示，即可找回已儲存的優惠劵

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八達通APP攻略   北上消費暢通無阻   毋需內地戶口或電話號碼

【北上消費】繼支付寶後 內地微信支付也可加國際卡（附簡單3步綁定海外信用卡）

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欄名 : 消費錦囊

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