【今日優惠精選】英皇戲院Plus+ VIP入會送戲飛｜九巴App1933搶免費雞髀紅豆冰

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 英皇戲院：大圍VIP早鳥入會優惠

英皇戲院Plus+ ( 大圍圍方 ) 於7月22日登場，VIP會員獨享65元開業戲票優惠，首3,000位憑優惠碼【TAIWAI】成功登記的VIP會員，還可以得到3張戲飛。首批憑指定優惠碼新入會的VIP會員，還有機會出席由人氣組合ERROR主演電影《陰目偵信》的首映日特別場。

VIP早鳥入會優惠

-入會費：130元 (原價150元)

-獨享英皇戲院Plus+ (大圍圍方) 65元開業戲票優惠

-3張戲票

詳情可參閲：按此

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2. 九巴App1933：免費雞髀紅豆冰

即日起至8月27日，九巴同大家樂 Café de Coral 推出優惠活動，只要在指定時段，打開九巴App1933，就有機會搶到免費雞髀同紅豆冰。

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3. HKTVmall：大手折扣低至7折

即日起，HKTVmall大手折扣，超過25,000件超市、護理美妝、母嬰及家居用品震撼劈價低至7折。

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撰文：hket小編

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