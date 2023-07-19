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中國股市、人民幣均嚴重跑輸新興市場　差距達24年來最大

外匯、商品、債券 16:47 2023/07/19

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人民幣滙價近日再挫，兌美元再度跌穿7.2，兌港元跌穿1.09。彭博指出，中國股票承壓，也使其今年以來相對於新興市場股票的落後幅度擴大到16個百分點，是至少1999年以來的最大差距。人民幣相對於一個開發中國家貨幣指數目前處於16年來最低水平。

MSCI新興市場股票指數在7月份上漲了3.3%，相對應的新興市場貨幣指數上漲1.6%，均有望創下1月以來的最大單月漲幅。

另一邊廂，MSCI中國指數今年以來累計下跌4.3%，而不包括中國的新興市場指數則上漲了14%以上。人民幣匯率今年下跌近4%，而開發中國家貨幣基準指標上漲了2.6%。

內地投行︰政策加碼必要性上升

投行中金表示，6月份的經濟數據反映內需仍然疲弱，政策加碼的必要性正在上升。

中金的報告指，第二季度居民消費傾向為68.2%，季調後的數值為68.4%，和2019年70.2%消費傾向仍有較大差距，反映出居民消費意願仍沒有充分修復。與此同時，居民可支配收入中，經營淨收入的4年複合增速僅為5.3%，明顯低於可支配收入複合增速6.7%，反映出個體工商戶、小企業主等經營主體的收入仍然偏弱。在居民收入和消費意願尚未較好恢復的情況下， 消費內生動能仍需進一步的提振，偏弱的資料顯示政策進一步發力的必要性上升。

對於人民幣今年走貶，中金指，匯率對A股上市公司盈利的整體影響有限 ，匯率偏弱時期利好出口型企業。從基本面的角度出發，該行認為人民幣匯率波動主要影響產成品出口型、原材料進口型、高外幣負債型等三種類型企業的盈利。

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