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【AI浪潮】保險公司借AI吸年輕客　推新平台結合健康管理+積分獎賞　新客送$30現金券

個人增值 17:30 2023/07/19

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醫療保險公司保柏（Bupa）今天（7月19日）公布，最新推出手機應用程式「Blua Health」，結合AI（人工智能）、健康管理和積分獎賞等等功能。保柏香港客戶體驗數碼轉型及業務增長總監梁韻靈透露，此應用程式籌備過程約半年，希望藉此吸納新世代用戶。

梁韻靈介紹指，這個應用程式是保柏和兩家香港初創科技公司PanopticAl及GF Lab International合作研發，重點功能包括「AI HealthShot智能健康評估」和「AI Fit PT智能健身教練」。她表示，透過AI分析用戶的健康指數和生活方式數據，希望通過實時健康監測、定立目標和追蹤進度，推動用戶更快達到健康生活的理想。

推AI健康評估、健身教練功能

其中，AI HealthShot運用手機鏡頭掃瞄面部皮膚，就可以分析用戶的健康狀況，包括心跳、血液含氧量、血壓、心率變異度、呼吸速率、壓力指數等。而AI Fit PT智能健身教練則有4種健身動作，包括深蹲、開合跳、掌上壓及交叉踢腿，跟隨指令進行各種鍛煉時，應用程式會透過鏡頭偵測用戶的肢體動作，為用戶記錄運動次數。

Blua Health也為用戶打造每日健康任務，包括步行任務「行多啲」、飲水任務「飲多啲」及鼓勵健康飲食的「食Green啲」，用戶可透過應用程式記錄任務進度，完成任務後賺取Blua積分。

要留意，由於這個平台設會員制度，只要你購買指定保柏保險產品，就會免費升級至尊尚會。兩個會籍的分別包括從「健康任務」中賺取的積分再無每月限制（基金會員為500分，尊尚會員每月上限3600分），亦可以查看專屬的健康資訊及使用「搵醫生」功能。但主打的智能健康評估及AI健身教練，其實都可以免費使用。

下載即送$30
可換foodpanda、百佳、屈臣氏現金券

用戶只要下載並登記，就可以得到5,000 Blua積分迎新優惠，可供兌換價值約30元的獎賞。目前而言，可供兌換的獎賞包括：foodpanda 5元電子現金券（850分）、foodpanda 20元電子現金券（3,500分）、百佳或屈臣氏50元電子現金券（8,300分）。梁韻靈表示，未來將會增加更多不同獎賞優惠，例如保費折扣是其中一個考慮，需要視乎客戶反應再作調整。

由於基金會員設每月得分限制500分，如果想兌換20元的foodpanda電子現金券，就需要花7個月時間。你也可以選擇推薦朋友下載使用，每個成功登記均可獲得800分獎勵，不設上限。

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