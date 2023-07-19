【AI浪潮】有錢人點理財？76%富裕人士︰AI可帶來更高投資回報

渣打香港最新研究報告發現，近8成富裕投資者認為，AI（人工智能）在未來3年對他們達成理財目標來說很重要。80後（35至42歲人士）是對AI最有信心的一個世代，當中35%受訪者認為AI「非常重要」；而認為AI「非常重要」的90後（27至34歲）則有26%。

今次報告由渣打香港委託Sandpiper Research在2023年6月進行，訪問508名香港富裕投資者。受訪者須符合擁有總淨值100萬元的可投資資產（扣除未償還按揭貸款金額後）的資格，例如樓宇的淨值或權益、現金、股票、ETF、債券和外幣，收藏品和數碼資產的價值除外。

其中，香港富裕投資者平均擁有近456萬港元可投資資產，受訪者背景差異亦反映於各項人口數據之中，如女性企業家平均擁有506萬元可投資資產，稍微較男性企業家多。

AI將改變理財諮詢方式

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示：「數碼理財諮詢將成為大趨勢。與此同時，我們的調查顯示，用戶在使用新數碼技術時，仍十分依賴客戶經理的持續協助與分析。總體而言，在數碼科技的推動下，香港富裕族對投資更有信心和更懂靈活運用人工智能與專家分析。」

受訪者對數碼理財諮詢的認識增強，有68%香港富裕投資者有採用此方法；當中40%受訪者透過客戶經理或投資顧問使用數碼理財服務，28%受訪者則自行使用服務。儘管數碼渠道廣泛被使用，84%的受訪者表示仍希望與客戶經理或投資顧問繼續進行面對面的互動。

76%認為投資回報更豐厚

多數富裕投資者（77%）表示將來會使用數碼理財諮詢。高達93%富裕投資者認為科技及數碼平台的創新在未來5年會改變理財諮詢的方式，且會更頻繁使用數碼理財諮詢。76%受訪者認為科技及數碼工具會為他們帶來更豐厚的投資回報。

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