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【AI浪潮】有錢人點理財？75%富裕人士︰AI可帶來更高投資回報

個人增值 16:07 2023/07/19

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渣打香港最新研究報告發現，近8成富裕投資者認為，AI（人工智能）在未來3年對他們達成理財目標來說很重要。80後（35至42歲人士）是對AI最有信心的一個世代，當中35%受訪者認為AI「非常重要」；而認為AI「非常重要」的90後（27至34歲）則有26%。

今次報告由渣打香港委託Sandpiper Research在2023年6月進行，訪問508名香港富裕投資者。受訪者須符合擁有總淨值100萬元的可投資資產（扣除未償還按揭貸款金額後）的資格，例如樓宇的淨值或權益、現金、股票、ETF、債券和外幣，收藏品和數碼資產的價值除外。

其中，香港富裕投資者平均擁有近456萬港元可投資資產，受訪者背景差異亦反映於各項人口數據之中，如女性企業家平均擁有506萬元可投資資產，稍微較男性企業家多。

AI將改變理財諮詢方式

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示：「數碼理財諮詢將成為大趨勢。與此同時，我們的調查顯示，用戶在使用新數碼技術時，仍十分依賴客戶經理的持續協助與分析。總體而言，在數碼科技的推動下，香港富裕族對投資更有信心和更懂靈活運用人工智能與專家分析。」

受訪者對數碼理財諮詢的認識增強，有68%香港富裕投資者有採用此方法；當中40%受訪者透過客戶經理或投資顧問使用數碼理財服務，28%受訪者則自行使用服務。儘管數碼渠道廣泛被使用，84%的受訪者表示仍希望與客戶經理或投資顧問繼續進行面對面的互動。

75%認為投資回報更豐厚

多數富裕投資者（77%）表示將來會使用數碼理財諮詢。高達93%富裕投資者認為科技及數碼平台的創新在未來5年會改變理財諮詢的方式，且會更頻繁使用數碼理財諮詢。超過四分之三受訪者認為科技及數碼工具會為他們帶來更豐厚的投資回報。

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