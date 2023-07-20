【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險

很多奢侈品不但有使用及觀賞價值，還具投資價值，更一度成為較歡迎的另類投資選擇。在疫情過後，很多奢侈品銷量逐步上升，但奢侈品的二手市場並沒有跟上步伐，反而日漸低迷，當中存在什麽影響因素？與傳統投資產品相比，二手奢侈品又存在什麽風險？

為何二手市場進入寒冬？

1. 受眾人群減少購買

二手奢侈品的受眾群體與奢侈品本身不同，一手奢侈品的買家一般是高净值人士，對價格波動並不敏感，抗風險能力也更强，不會因此減少對奢侈品的消費。而二手奢侈品一般是小康階層，受經濟下行影響較大，很多人沒有閑錢購買奢侈品，於是二手市場買家減少，持有奢侈品的賣家難以「出貨」，自然就失去投資價值。

2. 進入市場賣家增加 溢價減少

近年來二手市場興起，很多賣家陸續進入市場以求謀利，加上疫情期間在家時間長，大家更多重視家裏環境，於是實行一連串斷捨離，不少人會將二手物品放在網上售賣，兩大原因導致愈來愈多賣家進入市場，當供給大於需求時，品牌溢價將會下降，轉售收入驟減，投資價值大幅下降。

二手奢侈品投資有哪些風險？

1. 持有期間不會有任何收益

傳統投資產品持有期間一般享有利息收益，例如，股票、基金、定期存款等，但二手奢侈品投資與這些投資產品不同，持有期間不會享有任何利息收入，甚至需要付出較高成本作為日常保養，以維持其投資價值。

2. 轉售價格波動大、市場透明度低

與傳統投資產品相同的是，二手奢侈品轉售價格也會受到多種因素影響而波動，例如消費者心理、經濟環境及保養程度等等，很多時候難以達成預期回報。另外，二手奢侈品市場透明度較低，沒有提供可以參考的公價及波動程度，難以選擇合適的投資產品。

3. 物品損壞導致大幅貶值

二手奢侈品屬於實物投資，這種投資的最大缺點是容易造成損壞，而損壞將會直接影響轉售價格，嚴重損毀可能令投資價值瞬間歸零。

4. 可能存在贋品

無論是投資者還是自用者，最擔心的莫過於買到贋品，而二手市場可謂魚龍混雜，為避免這種風險，需要一定的鑒別知識，提高鑒別能力。

二手奢侈品手袋保值排行榜

二手奢侈品包含多個種類，本次以奢侈品手袋為例，盤點名牌手袋保值排行。名牌爆款人氣手袋年年都有，但並不是每一款都能保值，網上有二手店家做出了調查，給出了5大名牌中最保值的手袋排行，包括HERMES、CHANEL、LOUIS VUITTON、DIOR及GUCCI。（圖片按各品牌保值度由大到小排序）

要留意，不同時間保值排行榜可能有所變化，僅供參考，本次排行截至2023年6月。

HERMES高價回收排行：Birkin>kelly>Constance>Lindy>Picotin Lock>Garden Party > Roulis

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CHANEL高價回收排行：金球CF Classic Flap經典口蓋包>CHANEL 22c>CF>CHANEL 19>Handle手把口蓋包> BOY CHANEL >流浪包>2.55

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LOUIS VUITTON高價回收排行：CarryAII>IVY WOC>Speedy>郵差包>法棍包>牛角包>Neverfull Monogram>loop月亮包

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DIOR高價回收排行：BOOK TOTE>馬鞍包>蒙田30>Caro鏈帶翻蓋包>手拿包>戴妃包(7格)

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GUCCI高價回收排行：馬銜扣1955>Jackie1961> Marmont 馬蒙包>酒神包>竹節包

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