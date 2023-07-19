加息尾聲　歐美股市大不同

美國標指正測試去年3月高位4,600點，美股這輪升浪繼續反映市場對美聯儲快將完成加息周期的憧憬。美國6月消費者物價指數按年升幅下跌至3%，漲幅為兩年以來最小，而核心消費者物價指數亦下跌至2021年10月以來最低水平。憧憬通脹下行一直是投資市場今年的主旋律，最新消費者物價指數及生產者物價指數進一步下跌更強化投資者預期美聯儲將於7月最後一次加息。

美國通脹受控 美股强勢上漲

股市一般於加息周期尾聲造好。通脹受控令加息見頂有望成為市場近日的催化劑，正如筆者早前指出，參考過往加息周期中最後一次加息後的1、3及6個月股票市場普遍錄得上升，現時美股市場正處於這狀態之中。隨著美國核心通脹因基數效應有望繼續回落至目標水平，加上美國財長耶倫日前表示美國經濟不會陷入衰退，令市場對經濟衰退憂慮下降，筆者相信市場短期樂觀情緒能支持股市表現。

歐元區通脹仍高 歐股升勢較弱

投資者樂觀情緒亦由美股蔓延至估值較低的歐股，但升勢有所限制。自7月初美國公佈的就業數據令市場憧憬通脹有所回落，支持歐洲Stoxx 600股市從200天線的約444點低位有所回升，並重上7月初時460點高水平。儘管樂觀情緒支持歐股表現，惟歐元區與美國面對的經濟情況有所不同，其升幅顯然不及美股強勢。

現時歐元區最新通脹仍然處於5.5%的高水平，加上核心通脹仍然未見明顯回落，甚至出現反彈。歐央行亦對通脹表達憂慮，並表達出要確保貨幣政策能推動通脹回復至2%的中期目標。現時市場普遍預期歐央行於7月及9月分別加息25基點，年內利率將達到近4%歷史高位。面對利率正處於限制性水平的環境，促使歐元區原本正在擴張的服務業，近日增速亦明顯放慢。

宜在接近200天線的低位部署歐股

在歐元區服務業及製造業雙雙下跌令企業盈利增長放慢的情況下，歐洲股票市場年初至今的資金流出超過美國股市資金流出的一倍，成為股票市場資金流出最多的地區。自第二季開始，技術走勢上，歐洲Stoxx 600指數呈上落格局，即使有利好消息出現令指數上升，亦未能突破之前的高位。筆者相信需要等待更多利好消息，例如通脹明顯回落令貨幣政策有望出現轉捩點，才能令指數明顯向上突破。惟指數於年初至今曾數次下跌至200天線的約446點後便有所回升。故此，投資者希望捕捉估值較低的歐股時，宜在接近200天線的低位作部署。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App