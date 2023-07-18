AlipayHK「先買後付」全線拓展　消費賞最多$150、全新用戶送$300禮遇

螞蟻銀行伙AlipayHK宣布，Ant Bank PayLater服務再拓展，即日起無論在線上網店或線下大小實體店，本地或內地、澳門甚至日本等國家及地區，只要接受AlipayHK付款的商戶均能選擇使用Ant Bank PayLater。因應用戶對不同分賬期數的需求，Ant Bank PayLater亦增加更多免息期數，包括可以提供1期、分3期、6期、12期和指定場景長達24期。

三重消費賞高達$150元

攜5大商戶為全新用戶送$300元禮遇

即日起至9月30日，Ant Bank PayLater用戶進入AlipayHK內的「螞蟻銀行」小程式，每月可搶最多100元禮券及限量高息券；每月在指定線上商戶消費如HKTVmall、豐澤網店及友和YOHO網店，滿一定金額可獲最多50元禮券；而任何每筆使用Ant Bank PayLater付款的消費，均可獲得AlipayHK全新積分計劃A. Point的雙倍積分，即每消費港幣1元獲2個A. Point，積分可當錢使。

另外，螞蟻銀行伙百佳、citysuper、AEON、一田超市及HKTVmall為全新Ant Bank PayLater額外送出300元商戶禮遇。成功開通Ant Bank PayLater即可獲得獎賞。

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，透過與AlipayHK的深度合作，將Ant Bank PayLater拓展至本港超過9成商戶，甚至內地、澳門、日本和其他AlipayHK覆蓋國家的合作商戶。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，為滿足用戶多元的服務需求，AlipayHK一直透過與不同金融機構合作，利用龐大的商戶網絡優勢，讓用戶可在平台上選擇合適的由金融機構提供的金融產品。

Ant Bank PayLater 7月禮遇

獎賞 推廣期 詳情 三重消費獎賞 每月一Click即搶 即日起至9月30日 現有Ant Bank PayLater用戶每月可搶高達100元禮券及限量高息券 網上分期月月賞 使用Ant Bank PayLater於指定網上商戶消費每月可獲最高50元禮券 雙倍A. Point積分賞 使用Ant Bank PayLater每消費1元可獲2個A. Point積分 迎新賞 300元商戶專屬迎新獎賞 即日起至8月31日 推廣期內，成功開通Ant Bank PayLater可獲300元商戶專屬迎新獎賞，可於百佳、city'super、AEON、一田百貨/一田超市或HKTVmall其中一間合作商戶消費時滿指定金額時使用

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