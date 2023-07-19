【理財加油站】長揸TQQQ一定跑贏？事實證明選對市場最重要

港股昨日中止連升，又再跌近400點。持有港股的人，近年少不免會很洩氣，尤其是最近數個月，每當以為迎來一波反彈，卻只維持很短時間就告終，恒指一直在2萬點樓下徘徊。有網民甚至在討論區說，「研究股市都曬氣」，認為長揸TQQQ（納指3倍槓桿ETF）一定跑贏99%的人。

不過這裡涉及一個風險，由於TQQQ屬槓桿產品，發行商每日均會調整投資組合，當持有超過1日，投資回報有很大機會偏離相關指數累計表現。

而事實是，長揸沒有槓桿成份的QQQ（Invesco納指100 ETF），也能跑贏不少重倉港股的人，至少一定跑贏長揸盈富基金 （02800） 的投資者，下圖可見到3隻ETF的長線回報分別。

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長揸ETF雖然風險較低，是否一定能跑贏個股呢？下圖證明，若敲中一隻10倍（甚至百倍股），長揸個股比長揸ETF有更高回報︰

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同樣道理亦可套用在港股身上，不過恒指20年的變化頗大，要選對一隻港股難度較大︰

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順帶一提，若是長揸滙控（00005）20年，要計及收息才有正回報，單計股價變動是負數，所以上圖就不列出了。

註︰本文的數據截至2023年7月17日

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