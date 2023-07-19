  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財加油站】長揸TQQQ一定跑贏？事實證明選對市場最重要

個人增值 08:30 2023/07/19

分享：

分享：

港股昨日中止連升，又再跌近400點。持有港股的人，近年少不免會很洩氣，尤其是最近數個月，每當以為迎來一波反彈，卻只維持很短時間就告終，恒指一直在2萬點樓下徘徊。有網民甚至在討論區說，「研究股市都曬氣」，認為長揸TQQQ（納指3倍槓桿ETF）一定跑贏99%的人。

不過這裡涉及一個風險，由於TQQQ屬槓桿產品，發行商每日均會調整投資組合，當持有超過1日，投資回報有很大機會偏離相關指數累計表現。

而事實是，長揸沒有槓桿成份的QQQ（Invesco納指100 ETF），也能跑贏不少重倉港股的人，至少一定跑贏長揸盈富基金 （02800） 的投資者，下圖可見到3隻ETF的長線回報分別。

點擊圖片放大

長揸ETF雖然風險較低，是否一定能跑贏個股呢？下圖證明，若敲中一隻10倍（甚至百倍股），長揸個股比長揸ETF有更高回報︰

點擊圖片放大

同樣道理亦可套用在港股身上，不過恒指20年的變化頗大，要選對一隻港股難度較大︰

點擊圖片放大

順帶一提，若是長揸滙控（00005）20年，要計及收息才有正回報，單計股價變動是負數，所以上圖就不列出了。

註︰本文的數據截至2023年7月17日

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

【理財加油站】退休生活不如預期？3大經驗 退休人士後悔沒有早了解
2023/07/18
【理財加油站】退休生活不如預期？3大經驗 退休人士後悔沒有早了解
【理財加油站】為何買股票難逃「高追低沽」？ 搞清楚「不可能三角」定律
2023/07/17
【理財加油站】為何買股票難逃「高追低沽」？ 搞清楚「不可能三角」定律
【儲錢法懶人包】經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
2023/07/16
【儲錢法懶人包】經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
有錢盡量花、不留給子孫 日本權威：難避免爭產問題 不如自己享受
2023/07/14
有錢盡量花、不留給子孫 日本權威：難避免爭產問題 不如自己享受
【理財加油站】想慳錢總是無從入手？ 嘗試生活中這些「消費降級」改變
2023/07/13
【理財加油站】想慳錢總是無從入手？ 嘗試生活中這些「消費降級」改變
Alphabet（美：GOOG） 蘋果（Apple，美：AAPL） 中電控股（00002） 中國海洋石油（00883） 宏觀分析 美股 長揸 港股 槓桿產品 ETF

下一篇文章

讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財加油站】退休生活不如預期？3大經驗 退休人士後悔沒有早了解
【理財加油站】退休生活不如預期？3大經驗 退休人士後悔沒有早了解
【跨境理財通】滙豐搶理財通客　人民幣定存高達5厘（附各銀行理財通優惠）
【跨境理財通】滙豐搶理財通客　人民幣定存高達5厘（附各銀行理財通優惠）
【勞力士】溫網新晉球王戴絕版Daytona捧盃　錶價即升2倍！
【勞力士】溫網新晉球王戴絕版Daytona捧盃　錶價即升2倍！
中國青年失業率再創新高　「四不青年」流行擺地攤、買彩票
中國青年失業率再創新高　「四不青年」流行擺地攤、買彩票
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
【儲錢法懶人包】經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
【儲錢法懶人包】經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款