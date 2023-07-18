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KOL推銷金融產品　英國擬嚴打　帖文、表情包均受規管

個人增值 17:47 2023/07/18

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《金融時報》報道，英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，FCA）提出監管金融網紅（Finfluencer），規範金融產品在社交媒體平台上的營銷方式，以限制不當和非法促銷活動對消費者造成的重大損害。

打擊網紅非法推銷金融產品

報道指，在17日開始的諮詢中，FCA表示除了銀行、保險公司和其他金融公司之外，社交媒體帖文也將適用新的消費者責任。

FCA消費者投資總監Lucy Castledine稱，愈來愈多廣告未達到其為保護消費者而製定的指導方針，該監管機構將對非法推銷產品者採取行動。

FCA指，金融網紅向粉絲推銷高風險產品，一些公司利用社交媒體名人推銷他們可能根本不了解的服務，它對此表示擔憂。

75%年輕人信任網紅

「消費者對金融網紅表現出高度信任，但他們的建議往往會產生誤導，」FCA 表示。「通常這些網紅對他們所宣傳的內容知之甚少。大量非法或不合規的推銷活動反映了專業知識的缺乏。」

FCA援引諮詢公司MRM的研究發現，近四分之三的年輕人表示他們信任網紅提供的信息。FCA 2021年的一項調查表明，在投資高風險產品的40歲以下人群中，近60%的人表示他們的決定是基於社交媒體帖文和新聞。

帖文、表情包均受規管 外國公司亦需遵守

該監管機構提議，公司需監督網紅如何在帖文中使用產品鏈接，以確保能負責任地與客戶溝通。

此外，表情包(Meme)經常用來推銷高風險加密貨幣投資，FCA表示這類内容也將受到新規則約束。如果外國公司向英國消費者提供金融促銷活動，新的社交媒體規則也將適用於這些公司，這可能會對其他司法管轄區的大型加密貨幣交易所產生影響。而「先買後付」服務、債務諮詢、P2P借貸和個人貸款都可能受新規管轄。

數字資產審查收緊

截至今年3月的12個月內，英國加密貨幣欺詐造成的損失達3.06億英鎊，年漲幅超過40%。在此背景下，對數字資產的審查逾發嚴格。

FCA目前僅對洗錢進行規管，但監管數字貨幣營銷的單獨規則（包括禁止「推薦好友贏取獎金」的營銷方法）將於10月8日生效。上議院上周通過《在線安全法案》（Online Safety Bill），規定大型在線平台負有「謹慎責任」(Duty of care)，以保護用戶免受投資詐騙等負面內容的損害。

本月底，FCA更廣泛的消費者責任制度將生效。《金融時報》指，新制度引起金融服務業高管的擔憂，他們私下警告稱，它可能引發一波虛假訴訟，並造成巨大行政負擔。

FCA 關於社交媒體營銷的諮詢將於9月11日結束，新的指導方針將於今年晚些時候最終確定。

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