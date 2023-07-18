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【勞力士】溫網新晉球王戴絕版Daytona捧盃　錶價即升2倍！

個人增值 16:15 2023/07/18

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手錶是一種讓人眼睛為之一亮的飾物，而在網球比賽中，手錶更成為了球員展現自己風格和品味的途徑。在溫布頓男子單打決賽上，不同品牌的手錶在獲獎或出賽的球員手腕上閃亮著，每個品牌都有著獨特的風格和設計，體現了每位球員的個性和喜好。不同品牌的手錶也隨著球員的成功而升值，成為了收藏家們追逐的對象。手錶和最新網球比賽之間的潮流指標︰

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原價26萬飆至逾80萬

在這次的溫布頓男子單打賽事決賽裡，來自西班牙的20歲網球選手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）成功擊敗了36歲的塞爾維亞網球巨星祖高域（Novak Djokovic），終結了後者的霸業。比賽結束後，艾卡拉斯在頒獎典禮上，選擇戴上他作為勞力士Rolex代言人的錶款，這款錶是2021年發行的，由18K金製成，配有黑色陶瓷圈和隕石面盤的Cosmograph Daytona腕錶，此款錶已經停產，在Chrono24.net上的價格亦已由原價約26萬港元，飆升至逾80萬港元。

退居亞軍的祖高域在領獎的時候戴上了HUBLOT Big Bang系列的綠色陶瓷腕錶，他已經擔任HUBLOT品牌大使兩年多，之前他一直戴著的是Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕錶。這次他換上的這款錶與溫布頓的代表色相搭配，透視面盤的設計讓人能夠一窺其內部機芯的奧秘。

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在這次溫布頓賽事中，還有一些其他型男球員值得關注。Andrey Rublev是少數幾位會在比賽中配戴項鍊、手飾和手錶的男子選手，來自俄羅斯的他，成為了寶格麗（BVLGARI）的代言人。比賽期間他戴著的是寶格麗的Aluminium左冠錶和B.zero1項鍊，這種搭配無疑讓男性粉絲們也想擁有。

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最後，當然不能忘記「網球之神」費達拿和他的妻子Mirka所戴的勞力士腕錶，費達拿被邀請參加溫布頓賽事的開幕戰，他手腕上戴著的是勞力士的白K金藍面Sky-Dweller腕錶。而他的妻子Mirka則配戴的是一款鉑金滿天星全鑽面的Day-Date 228396TEM腕錶，錶圈還鑲有祖母綠寶石，華麗耀眼。勞力士與瑞士退役球員費達拿和西班牙新興星艾卡拉斯亦有長期合作關係，兩人亦是年少時成名，成為不少品牌都代言人，兩人的職業生涯有許多相似處。

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