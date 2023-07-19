【今日優惠精選】四海魚蛋免費派4000包燒賣｜ 鴻福堂三清雪梨茶 買1送1

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 四海魚蛋：免費派發4000包燒賣

即日起至7月21日，四海全新推出「早安雞燒賣」，將會在全港各區派發4,000包，見到推廣員，按照現場指示，即可以獲得一包無添加激素的雞肉燒賣試食裝。

7月19日：

10:00-11:30 荃灣楊屋道街市(近沙咀道如心酒店對面馬路口)

12:00-13:30 屯門新墟街市門口

14:30-16:00 天水圍天盛邨街市門口

16:30-18:00 元朗合財街(牡丹街及新街中間)



7月20日：

10:00-11:30 北角春秧街(成俊門口)

12:00-13:30 筲箕灣望隆街和寶文街口

14:30-16:00 旺角廣東道+奶路臣街交界(垃圾收集站對開馬路)

16:30-18:00 深水埗街市(近基隆街)



各大銷售點: 按此

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2. 鴻福堂：三清雪梨茶 買1送1

由即日起至2023年7月23日，以正價購買三清雪梨茶，可享買1送1優惠(價值30元)。

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3. 7-11：買港式/日式麵包 送飛雪礦物質水

即日起至7月21日，到7-eleven買港式麵包/7-SELECT 日式包裝麵包，即送飛雪無招紙礦物質水（600毫升）。

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