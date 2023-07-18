炎夏中潛藏投資機遇　新能源增長潛力大

炎夏又至。今年從7月3日起四天內，全球平均氣溫已經連續三次打破最高紀錄。聯合國去年底的氣候變化報告顯示，現時全球仍未能按照《巴黎協定》，將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度以內。

為了追落後，各國近年加緊處理氣候挑戰，包括鼓勵節能減排、建造環保基建及提倡可持續發展等。當中，改造能源系統，加快向可再生能源的轉型，更是各國的重點項目。在全球積極投入資源對抗氣候變化的大趨勢下，個人投資者又能否從中發掘潛藏的機遇？

80%新發電容量 屬可再生能源

在目前全球能源消耗中，雖然僅20%屬可再生能源，但由於可再生能源技術日益成熟，生產成本逐漸下降，加上聯合國號召各國政府制定強而有力的政策，並鼓勵將能源補貼從化石燃料轉為可再生能源，刺激市場近年需求大增。在2022年，可再生能源的容量和產量增長創下了歷史新高，超過80%新安裝的發電容量是可再生能源（以太陽能和風能為主）。

國際能源署(IEA)預計，全球清潔能源投資將從2021年的1.3萬億美元，升至2030年的2萬億美元。如果要實現2050年淨零排放的目標，2030年的投資額更須增至三倍到4萬億美元，可見再生能源的未來增長潛力空間甚大。可再生能源市場發展已經逐漸增速，與其他新科技一樣，一旦突破了一定普及程度，便會以幾何級數速度爆發性成長，到時候才投資新能源，就可能已經錯失良機。

新能源投資產品抗跌 3年回報逾6成

由於可持續發展是大勢所趨，新能源投資產品過去三年即使面對市場波動的大環境，亦未受太多衝擊，而且最高總回報超過60%。個人投資者如果對投資可再生能源感興趣，可揀選由國際一線基金公司管理的新能源主題基金產品，一次過投資一籃子相關公司，捕捉市場機遇同時分散風險。如果沒有心水產品，則可考慮一些有為客戶整合專業分析和揀選主題產品的交易平台，平台上各種投資產品的表現和揀選理由一目了然，免除客戶事前準備的繁複準備，令投資從此變得輕鬆自在。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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