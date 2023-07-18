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中國青年失業率再創新高　「四不青年」流行擺地攤、買彩票

個人增值 13:30 2023/07/18

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國家統計局公布，6月中國16至24歲青年失業率上升到21.3％，再創歷史新高。這一數字比5月增加0.5%，已是連續3個月超過20%。經濟形勢持續低迷之下，中國年輕人中間開始流行「四不」、擺地攤和沉迷彩票的現象。

「四不青年」：不戀愛、不結婚、不買樓、不生子

據報道，內地最近開始流行「四不青年」一詞，即「不戀愛、不結婚、不買樓、不生子」，可謂更全面地貫徹「躺平」態度。 

此現象引起官方關注︰7月初，網上流傳一份據稱是共青團廣州市委發布的文件《當前我市「四不青年」現象有所抬頭　建議多措並舉加強青年發展型城市建設》，文中指，根據該團委對當地年輕人的調查，在15501份有效問卷中，符合「四不」特徵的大學生、在職青年佔1215份，即7%。文件稱，要通過多方努力，將「四不」轉化為「四要」（即要戀愛、要結婚、要買樓、要生子）。

不過，網友並不買帳，有微博用戶評論「給青年奔頭就得給實實在在好處，別喊口號」、「根子不解決，只想着韭菜長大、長粗，不現實」。

地攤經濟再興　小紅書現「擺攤攻略」

長年來，「擺地攤」在內地一度屬於違法，會遭到城市管理執法部門（簡稱「城管」）查處。2017年冬，北京驅逐低端人口行動中，多為外來流動人員的攤販即為被驅趕對象之一。

2020年，時任總理李克強提出發展「地攤經濟」，以期提振受疫情重創的中國經濟。但此政策當時未獲得政府內部一致支持，《人民日報》、中央電視台、《北京日報》等中國官媒均發表社論降溫，「擺地攤」潮也就並未在民間持續。

然而，近期中國多地又紛紛放寬對擺地攤的限制：去年12月1日起，《上海市市容環境衞生管理條例》實施，其中明確不再全面禁止路邊攤；今年5月，深圳修訂《市容和環境衞生管理條例》，從9月1日起允許攤販在劃定範圍內擺攤。

經營路邊攤門檻不高、成本相對低廉，一些找不到工作的年輕人，便走上了擺地攤的「創業」之路，地攤經濟再次復興。《第一財經》、《上觀新聞》、《三湘都市報》等內媒報道，在上海、南京、蘇州、長沙等地，都有年輕人擺攤賣鮮花、零食、夜宵、調酒等。在中國年輕人常用的社交App小紅書，有大量教人如何擺攤的「攻略」，其中不少帖文更獲得上萬點贊。

這些年輕攤主中，有人曾是中小公司的老闆，疫情打擊下公司倒閉，現在全職擺攤賣燒烤。還有一些人是兼職：BBC中文網報道，上海27歲的IT工程師帕爾哈提，由於房租、生活開支太高，不得不兼職擺攤賣飲品。他表示，疫情前他的兼職是洗車、當老師，但疫情後用人需求減少，他無法再找到和之前類似的兼職，所以來擺地攤。

沉迷彩票　核酸亭變為彩票站

還有一些年輕人則在彩票中尋找希望。在過去，中國彩票站的主要客群是中老年人；現在，卻有大批年輕人湧向彩票店。一些城市的核酸亭改成了福利彩票站，體育彩票自助售賣機也進駐熱門商場。

財政部數據顯示，今年1-5月，全國累計銷售彩票2251.71億元，同比增長50%。內媒《鈦媒體》援引巨量算數的統計指，今年截至7月9日，18-30歲抖音用戶對關鍵詞「彩票」的搜索佔比達到47.93%，5年內增長了7%。

小型互聯網企業的年輕職員徐悅告訴端傳媒，自己每天都會在刮刮樂（一種即開型福利彩票）上花掉幾十乃至上百元。她把彩票熱的原因總結為：在經濟比較低迷的階段，人們知道掙的錢比較少，就會把希望寄託在更虛幻的運氣上；若經濟上行，人們覺得靠自己的努力能掙到很多錢，就不需要靠中獎概率僅爲百萬分之一的彩票去圓滿生活。

上海報業集團旗下的英文網媒Sixth Tone亦指，愈來愈多的年輕人相信彩票可能是他們擺脫經濟不安全感的門票，或者至少提供了暫時擺脫這種不安全感的機會。

鳳凰網的專欄文章認爲，年輕人風靡買彩票反映了深層的社會心理變動：努力不再意味著能改變命運。既然努力一輩子也得不到預期的回報，那還不如賭一把。有人甚至認為，「比起勤勞能致富的虛無縹緲，還不如彩票中大獎給人的感覺更可靠。」

青島大學經濟學家易憲容向路透社表示，經濟不確定性往往與彩票銷售相關：「人們，尤其是年輕人，希望用一點錢一夜暴富。這和經濟有關，很多年輕人沒事可做，就去彩票店。」

官方︰季節性因素　8月後失業率料降

7月17日，國家統計局發言人付凌暉對青年失業率連續升高作出回應稱，隨着大學畢業生逐步進入勞動力市場，從季節上、歷史上來看，每到畢業季，青年失業率都會有所上升。從7月情況看，由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，有可能還會有所提高。一般隨着畢業季過去，年輕人逐步找到工作，從歷史規律來看，8月份以後，會逐步下降。

就在6月失業率數字公布的前一周，《人民日報》在7月10日發表時評《樹立正確的就業觀》，要求中國年輕人「敢擔當、能吃苦、肯奮斗」，「到祖國和人民最需要的地方發揮光和熱」。此番勸誡能否挽救未來數月的青年就業率？拭目以待。

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