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【理財加油站】如何做好退休規劃？3大經驗 退休人士後悔沒有早了解

個人增值 08:30 2023/07/18

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很多人等到退休才後悔自己沒有好好規劃，退休生活不如預期，他們本可以做好準備，讓退休後的生活更有保障、更有意義，但他們明白得太晚，他們本可以存下更多錢來支付更高的養老生活費。或者，他們本可以投入更多時間建立人際關係，更好地照顧自己的健康或培養新的追求。

許多退休人士和財務顧問表示，為退休生活做準備之所以困難，原因之一是大家通常找不到可效仿的模範退休生活。雖然我們的文化中充斥著種種職場成功的範例，但我們不太清楚退休後的成功是什麼樣子，也不太了解如何實現它。

退休人士的3大經驗
1. 認清目標 退休後持續進修
人們總是考慮及仔細計劃退休後的財務安排，而往往很少考慮應該如何分配自己的時間，於是，將很多時間浪費在消遣娛樂上。如果可以在退休前更好地規劃時間，退休生活可能更有意義。

據華爾街日報引述退休企業家Jim Pilzner指，他後悔四年前退休時沒有為自己設定目標。現年78歲的他發現只有那麼多場高爾夫可以打，只有那麼些午餐聚會可以參加。Pilzner說道，「我想建議年輕一些時的自己，以及其他任何一個積極進取、有所成就的人，認清自己的動力之源和成功的真正含義。」
 
他最終發現，職業生涯中最能激勵他的兩件事，採取行動和學習新知，也正是他退休後所需的良方。因此，今年春季他在內華達大學裡諾分校(University of Nevada, Reno)註冊了兩門課程（獲得了4.0的績點），並將在秋季成為全日制學生，他將攻讀政治學和歷史學學位。

2. 人際關係是退休生活的關鍵
預測一個人在晚年生活中是否能長壽、健康和幸福的最佳因素就是人際關係的質量，這是哈佛大學成人發展研究項目(Harvard Study of Adult Development)幾十年來對家庭進行跟蹤調查後得出的結論。另外，很多人年輕時忙於工作，等到年老身邊親人朋友離開後，才後悔自己沒有好好陪伴他們，因此，在退休規劃中，不能忘記維系良好的人際關系。
 
退休人士關於人際關係的後悔︰

  • 現年72歲的Dan Roberts住在加利福尼亞州愛德懷鎮，他希望自己能夠出於個人和職業原因與以前的同事保持聯繫。
  • Roberts大約在18個月前退休，不久後，他兒子一家就搬到了新西蘭，而先前，兒子和他們的住處相隔僅兩個小時車程。Roberts和妻子说道，根據他們的預算，一年只能去探望兒子兩次。他說，如果他能保持與前同事的聯繫，並獲得項目管理證書，那麼他就有可能獲得兼職工作，有能力支付更頻繁的旅行費用。
  • David Edmisten说道，「一些人身邊有人去世了，他們後悔沒能在還可以陪伴親人的時候多陪陪他們。」

3. 退休後的歲月比你想像的要長
退休年齡到後，很多人都急於提取退休儲蓄，但這可能並不理性。有調查發現，大家都偏向於估算自己退休時間比實際短，於是很早就提取了退休金，從而損失了資產增值的機會。
 
根據北美精算師協會(Society of Actuaries)基於2019年數據的預測，65歲男性的預期壽命為84歲，而女性接近87歲，調查顯示，許多美國人大大低估了壽命長度。2015年，北美精算師協會對1,500名45至80歲的成年人進行了調查，其中41%的未退休人士和37%的退休人士將預期壽命低估了5年或5年以上，而14%的未退休人士和18%的退休人士將預期壽命低估了2至4年。

退休人士關於較早提取退休儲蓄的後悔：

  • 69歲的亞瑟·帕門蒂埃(Arthur Parmentier)為自己在65歲退休而沒有多工作幾年感到遺憾，部分原因是他錯過了往退休賬戶多存幾年錢的機會。
  •  一位羅得島州普羅維登斯市的居民在65歲時申請領取社安保障金，接受了比推遲領取更低的每月領取額。

據波士頓大學經濟學家勞Laurence Kotlikoff說道，對許多人來說，70歲時開始領取是更有利的，因為在不計入生活成本調整的情況下，70歲時開始領取，每月能領到的額度比62歲時高出76%。
 
文章來源： 《華爾街日報》  

有關退休的報導︰

【退休理財】7成長者收入靠強積金、6成人怕太長命會耗盡儲蓄

夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓

百歲老人長壽秘訣：「我到99歲才退休」

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