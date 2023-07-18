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【今日優惠精選】小童免費往來羅湖、落馬洲｜PEACH JOHN夏日激減低至半價

精明消費 07:30 2023/07/18

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 港鐵：小童暑假乘車優惠　免費往來羅湖及落馬洲

點擊圖片放大

即日至8月31日期間，3至11歲的乘客於入閘前憑小童八達通，到港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機，可換領免費過境車程往來羅湖站及落馬洲站。

數碼服務站領取優惠步驟：

1.於首頁點撃「其他優惠」

2.進入「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面後，點擊「領取」

3.將小童八達通放在閱讀器上，直至出現成功領取頁面

要留意，已換領之免費過境車程必須於同日領取後的下一車程使用，否則會作廢。使用免費車程後，乘客可於推廣期內再次到數碼服務站或自助換領機換領免費過境車程。

2. PEACH JOHN：夏日激減低至半價

點擊圖片放大
+2

日本人氣內衣品牌PEACH JOHN推出夏日激減，即日至7月23日期間，各類指定精選貨品低至5折，多款優惠內衣或家居服任你揀，最平40元就有交易。

門市地址：

尖沙咀美麗華廣場一期2樓202號舖

銅鑼灣崇光百貨3樓45-46舖

元朗形點 I 一樓1107號舖

沙田新城市廣場第3期3樓A319號舖

3. 759阿信屋：指定貨品限時優惠

點擊圖片放大

759阿信屋推出指定貨品限時優惠，即日至7月21日期間，卡樂B Jagabee薯條以二件價28.9元/2件發售，OTTOGI薯仔皮小籠包熱賣速銷價31元/件，759阿信屋強力小麥粉二件價10.9元/2件，以及DOUX凍急脆爆谷雞粒熱賣速銷價27元/件。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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