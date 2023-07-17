致富就是不斷努力工作？問自己2條問題　讓錢自動找上門

不少人曾經認為要致富就得不斷努力工作，美國房地產企業家和《創智贏家》節目主持人Barbara Corcoran，作為創業女性，她認為，更聰明地工作才是致富的關鍵，而且自己從來都不是靠努力工作才取得成功的。那麼，她是如何成為百萬富翁的呢？

Barbara Corcoran是一位來自房地產界的人物，她的成功故事始於23歲，當時她靠著自己的決心和堅韌不拔的精神開始在房地產行業打拼。儘管在學校時有閱讀障礙，但她並沒有放棄，反而更加堅定地追求自己的夢想。幾十年後，她成功地創立了自己的公司The Corcoran Group，並以6600萬美元的價格出售了它。然而，Barbara Corcoran強調，她從來沒有把工作放在生活的其他方面之前，比如家庭、健康或休假。

相反，她會問自己兩個問題，以幫助更聰明地工作，而不僅僅是更努力地工作： 1.明天我怎樣才能做得更好？ 2.我怎樣才能比競爭對手做得更好？

她認為，找到可持續的方法來根據自己的答案行動，例如一次完成一項任務並在需要時休息一下，才是致富的真正秘訣。

在過去，許多成功企業家都強調通過不斷努力工作和犧牲來實現自己的夢想。然而，隨著時間的推移和研究的進展，人們愈來愈意識到長時間的工作對身體和心理健康的影響，以及過度工作對生產力的負面影響。

因此，與其不斷地努力工作，不如跟隨Barbara Corcoran的建議，更聰明地工作，找到可持續的方法來提高工作效率。她指出遵循這個計劃的人會「變得富有」，更形容「錢不知怎的就來找他們了。」

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