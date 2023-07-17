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想戒手機癮？簡單一招助你每天少用50分鐘

個人增值 20:30 2023/07/17

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如今愈來愈多人成為「低頭族」，一些人走路、乘坐交通工具、睡前，甚至在戲院睇戲時都會忍不住刷手機。想要戒掉手機癮，有哪些有效辦法？《華爾街日報》報道，歐美科學家最新研究發現，把手機螢幕調成只有黑白兩色的「灰度模式」，能令人們滑手機的時間大幅下降。

對照實驗測試「螢幕使用時間」功能

報道稱，蘋果和谷歌都推出了幫助用戶減少使用手機的內置功能，如將螢幕設成黑白和限制使用時間。美國康奈爾大學和西班牙IE商學院的兩位教授設計了一項實驗，以評估這兩種策略的成效。

該隨機田野研究將112名iPhone用戶分為三組，每組在指引下開啟手機上的「螢幕使用時間」（Screen Time）功能，它能監控手機使用情況，並能設置螢幕時間限制或休息時間。

第一組用戶僅用「螢幕使用時間」來監控他們的手機使用情況，沒有設定時間限制。他們還被指示將手機設為灰度模式，把螢幕從彩色變為黑白。研究人員認為，黑白螢幕刺激性更低，會帶來滿足感較少的用戶體驗。

第二組用戶使用「螢幕使用時間」中的「停用時間」和「App限額」功能來為自己設定時間限制。通過「停用時間」，用戶可以設置某一時間段只能使用通話功能和某些特定應用；而「App限額」則對特定應用或特定類別的應用（如社交媒體）限定使用時間。

第三組對照組則被要求僅監控他們的手機使用情況。

研究還調查了所有參與者的主觀幸福感，測量他們在實驗前後的生活滿意度、壓力、睡眠和幸福感。

螢幕調成黑白最有效

實驗結果表明，與對照組相比，開啟灰度模式的用戶，其螢幕使用時間立即下降，每天減少了50分鐘（實驗開始時的平均螢幕時間為261.50分鐘/天）。設定使用時限的第二組用戶，其螢幕使用時間的下降則更為漸進，這可能表明隨著時間推移，參與者越來越能控制使用手機的時間。不過，該組的平均螢幕時間並未顯著少於對照組。

研究人員表示，灰度模式在減少螢幕使用時間方面的效果顯著程度令人驚訝，尤其是考慮到「用戶對手機上各工具的使用程度全憑自己掌握。」

同樣出人意料的是，並沒有證據支持「滑手機越久，幸福感越低」這一理論。研究者認為，這不僅與總的螢幕使用時間有關，還存在其他影響因素，包括使用了什麼應用程式，用戶是主動使用還是被動瀏覽，以及個人特點和動機。

關鍵在於提高意識

雖然實驗證明上述方法有助減少手機使用，但研究者認為，最重要的是用戶首先要知道這些功能的存在：「目前最大的挑戰是提高人們的意識，並幫助他們真正使用這些功能。」

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