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【AI浪潮】蘊藏7.8萬億投資機遇　AI卻被斥「有史以來最大的泡沫」？

個人增值 15:07 2023/07/17

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人工智能（AI）是今年的投資新熱潮，推高英偉達（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、Google（美：GOOG）等概念股股價。不過有AI初創公司表示，雖然預期AI是一個價值1萬億美元（約7.8萬億港元）的投資機會，但也是「有史以來最大的泡沫」。

美媒《CNBC》報道，初創公司Stability AI首席執行官Emad Mostaque上周出席分析師電話會議，談到AI的時候表示：「我認為這將是有史以來最大的泡沫。」他指出，目前AI仍處於非常早期的階段，尚未準備好在銀行業等行業大規模採用。「我稱之為dot-AI泡沫，它甚至還沒有開始。」Emad Mostaque說。

他又認為，AI所需的投資總額達1萬億美元，直言這項技術比5G更重要，相信AI將是未來幾年最大的投資主題之一。

AI其實並非新鮮事，這項技術現已成為在線瀏覽、社交媒體平台和家庭助理的常見功能。除了消費者應用之外，該技術還應用於醫學、交通、機器人、科學、教育、金融、國防和其他行業。

然而，市場最近出現一種更新穎的生成式AI，此技術被用於人工智能聊天機器人ChatGPT、Google Bard和Microsoft Bing Chat等等工具之中，再度掀起一場AI熱潮。 

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