【MPF】如何揀選積金商？除基金收費回報外　還要注意這4點！

所謂「你不理財、財不理你」，打工仔女在管理強積金時，除了比較不同基金的長期表現、收費及回報率外，亦應好好瞭解不同強積金受託人的服務及計劃，並可按自己的投資目標，考慮善用「僱員自選安排」的靈活性，選擇整合個人帳戶的強積金至心儀的受託人及強積金計劃。

受託人的服務各有千秋，積金局提供以下四大值得留意的範疇，幫助大家更輕鬆地作選擇︰

處理強積金速度

在登記參加強積金計劃時，大家可以留意受託人由收妥登記文件至完成登記所需的時間。同時大家亦可留意，如受託人提供電子登記工具，或會令登記程序更省時快捷。

另外，在整合或轉移強積金時，過程涉及轉移申請、贖回、轉出、轉入，時間愈短，便愈能縮短「投資真空期」，以盡快讓強積金繼續投資。

強積金供款方式

如受託人能提供較多繳交供款的方法，例如支票、電子支票、自動轉賬、繳費靈等，打工仔女便可隨時隨地，更快捷處理供款。

帳戶管理方法

積金局不時提醒打工仔女應積極管理自己的強積金，並每半年或一年檢視強積金投資組合是否乎合自己的投資目標。如果受託人能夠提供不同途徑方便成員管理自己強積金帳戶，例如提供網上流動應用程式、互動式話音回應系統或表格等，打工仔女在管理上便有更大的靈活性。

客戶服務

受託人提供的查詢途徑有幾多？辦公時間長短、有沒有手機應用程式支援等，都是協助打工仔女掌握好強積金資訊的重要的因素，打工仔女在揀選受託人時亦值得留意這點。

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