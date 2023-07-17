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啟發Hermès經典Birkin Bag創作　英國女星Jane Birkin逝世　終年76歲

精明消費 13:35 2023/07/17

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不僅在演藝圈有著卓越的成就，在時尚界也有著顯著的影響力，Jane Birkin個人風格和穿搭風格深受人們喜愛和追捧，她在1960年代後期和70年代的穿搭風格被視為潮流的代表之一，Hermes的經典手袋Birkin Bag也是以她的姓氏命名的及由她啟發所製作。穿素色上衣和牛仔褲，再拿一個竹籃包，Jane Birkin可謂重新定義法式風格的時尚女神。近日她在巴黎家中逝世，享年76歲。一起回顧她傳奇的一生︰

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作為潮流巨星，Jane Birkin不僅在演藝圈有著卓越的成就，推出過10多張專輯，也出演過數十部電影，她先在《春光乍洩》中飾演金髮模特兒，儘管戲份不多，裸露演出而受到關注，其後更參演了《百勝飛龍》、《隔牆有眼》和《尼羅河謀殺案》等多部電影，她的衣著品味成為法式風格的標準和靈感來源，在時尚界也有著顯著的影響力。Jane Birkin經常有一頭自然的鬆散棕色直髮，她的衣著簡約，充滿特色。

經典Birkin Bag誕生的故事

Jane Birkin於1984年從巴黎飛往倫敦時，獲航空公司升等，當初她愛用的那顆竹籃被當時的男友弄壞，於是她只能找一個替代竹籃的包包，也就是另一個竹籃，她將所有要用的東西都放在那個竹籃裡面，包含要給孩子用的尿布等，結果在飛機上要拿東西時散落一地。坐在時任愛馬仕行政總裁Jean-Louis Dumas旁邊，引發她與Dumas討論手袋，她並講述心目中的完美手袋是什麼樣子。她說要找一個完美的皮手袋很難，更隨手在一個嘔吐袋上畫起她想像中的100分手袋，杜馬斯之後就創造了大眾熟知的愛馬仕柏金包（Hermès Birkin），初時是純黑色。這個意外的相遇和失誤，成為了Birkin Bag的誕生背後的故事。Jane Birkin的靈感不僅改變了她的生活，也改變了時尚界的歷史。

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最具巴黎風情的英國人

Jane Birkin曾於2019年捐出兩個Hermes手袋進行拍賣，收益贈予非牟利組織。她被巴黎市長形容為「最具巴黎風情的英國人」。Jane Birkin收過不少個柏金包，但她只留下圖中黑色的一個，準備再過幾年也捐出去義賣，其他的柏金包都捐出去，換取更多能夠幫助弱勢族群的力量。

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不羈的個性受大眾的喜歡

Jane Birkin的一生有三段婚姻，而她最為人所知的一段戀情，便是與法國創作歌手Serge Gainsbourg合演電影《Slogan》而相戀，兩人在一起13年，誕下一名女兒，但兩人從未正式結婚。而他們的女兒Charlotte Gainsbourg與媽媽同樣是模特兒，歌手及演員，更曾奪康城影后殊榮。兩人合唱的「禁曲」Je T'aime...Moi Non Plus但仍舊大受歡迎，但因歌詞被指是描寫性愛而受到禁播和譴責。她的休閒風格、輕便的服飾和不羈的個性都得到大眾的喜歡，她最後一次公開現身，是和女兒一起出席2023年凱薩電影獎。

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Birkin Bag成為愛馬仕最著名的產品之一，也成為了奢侈品行業具代表性產品之一。Jane Birkin的名字和她的風格也成為了時尚界中不可缺的一部分。

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