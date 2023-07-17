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【加密市場一周】香港成立Web3工作組　英國諮詢數字證券沙盒

博客 15:05 2023/07/17

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上周，加密貨幣市場交易量跌至268億美元。比特幣於周三報30,587美元，一周下跌0.6%。以太幣一周下跌3.0%，周三報1,877 美元。 

香港成立Web3發展工作組

香港政府成立了一個促進Web3發展的工作組。該小組的成立旨在就Web3在香港的可持續及負責任發展提供建議。專責小組由財政司司長陳茂波擔任主席，成員包括15名來自相關業界的非官方成員。這些成員包括大學教授、主要政府官員和金融監管機構，代表了不同了來自不同領域人士的努力。在新聞稿中，陳茂波提到支撐加密貨幣的區塊鏈技術安全、透明、低成本，有潛力解決金融、商業運營和貿易中的許多難題。（資料來源：CoinDesk） 

英國發布數字證券沙盒諮詢文件

英國財政部發布了數字證券沙盒（DSS）的諮詢文件，旨在放寬數字證券的立法。數字債券和股票可能會在五年左右的時間內受益於更寬鬆的監管。這項放寬措施首先將持續長達五年，並且至少適用於數字股票、債券和貨幣市場工具，但不適用於衍生工具或沒有資產支持的加密貨幣，例如比特幣（BTC）和以太坊（ETH），皆因這些資產的監管框架不斷發展。英國政府明白到數字資產可能會給金融市場帶來真正的變革，因此他們認為市場須以安全的方式實現其好處，同時保留現有的監管成果是一件非常重要的任務。 (資料來源：CoinDesk） 

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,335點，一周下跌1.7%；信昇比特幣指數報7,388點，一周下跌0.6%；信昇以太幣指數報16,129點，一周上下跌3.0%; 信昇加密穩定幣報999.74點。信昇比特幣現價指數報30,587點，一周下跌0.6%；信昇以太幣現價指數報1,877點，一周下跌 3.0%。 

指數指數水平（點）*一周變化
信昇加密貨幣指數6335-1.7% (-109)
信昇加密穩定幣指數999.74-0.01627% (-0.16271)
信昇比特幣指數 7388-0.6% (-42)
信昇以太幣指數16129-3.0% (-498)
*截至2023年7月12日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 潘啟希 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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