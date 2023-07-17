【銀色債券2023】3年保證5厘回報　新一批銀債認購懶人包｜7.28日起開始、8月9日截止認購（不斷更新）

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高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
第八批銀色債券的發行額，從去年的450億元加碼至最少500億元，跟財政預算案提出的目標相同；保證息率亦上調到5厘，高於去年的4厘。
【銀債最新消息】
【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜花旗、恒生豁免7項收費最多、耀才10免搶銀行客（不斷更新）
▶ 第8批銀債資料
年期：3年
認購時間：7月28日早上9時至8月9日下午2時
最低面額：10,000港元
發行總額：發行總額500億元，可按情況加碼至550億元
保證回報：5厘
個人最高配發金額：100萬元（即100手）
發行日期：8月18日
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▶銀債認購資格
▶ 銀債派息機制
銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：
▶ 銀債認購途徑
▶與其他零售債券的回報比較
▶ 銀債轉移限制及提前贖回
|限制
|銀債不設二手市場
|提前贖回
|投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券
▶ 注意事項
政府推銀色債券有咩目的？ 銀債的錢去了哪裡？ 探討大眾對其3大疑問
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欄名 : 銀色債券2023