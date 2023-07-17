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【銀色債券2023】3年保證5厘回報　新一批銀債認購懶人包｜7.28日起開始、8月9日截止認購（不斷更新）

收息攻略 16:22 2023/07/17

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第八批銀色債券的發行額，從去年的450億元加碼至最少500億元，跟財政預算案提出的目標相同；保證息率亦上調到5厘，高於去年的4厘。

【銀債最新消息】

【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜花旗、恒生豁免7項收費最多、耀才10免搶銀行客（不斷更新）

▶ 第8批銀債資料

年期：3年
認購時間：7月28日早上9時至8月9日下午2時
最低面額：10,000港元
發行總額：發行總額500億元，可按情況加碼至550億元
保證回報：5厘
個人最高配發金額：100萬元（即100手）
發行日期：8月18日

【相關文章：【銀色債券2023】保證回報率5厘　4個原因　買銀債好過做定期

▶銀債認購資格

  • 持有有效香港身份證
  • 60歲或以上人士（1964年或之前出生）

▶ 銀債派息機制

銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

  • 浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）
  • 定息，即最低息率

▶ 銀債認購途徑

  • 20間配售銀行
  • 28間指定證券經紀

▶與其他零售債券的回報比較

點擊圖片放大

▶ 銀債轉移限制及提前贖回

限制銀債不設二手市場
提前贖回投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券

▶ 注意事項

政府推銀色債券有咩目的？　銀債的錢去了哪裡？　探討大眾對其3大疑問

理財要貼地
【理財要貼地】儲蓄保險較銀行定期回報更高？風險同樣低？「現金分紅」vs「復歸分紅」對回報有咩影響

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欄名 : 銀色債券2023

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