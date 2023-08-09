【銀色債券2023】認購期今午2時截止　5厘保證回報　銀債認購懶人包（不斷更新）

第八批銀色債券的發行額，從去年的450億元加碼至最少500億元，跟財政預算案提出的目標相同；保證息率亦上調到5厘，高於去年的4厘。

▶銀債認購資格

持有有效香港身份證

1964年或之前出生

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▶ 第8批銀債資料

年期：3年

認購時間：7月28日早上9時至8月9日下午2時

最低面額：10,000港元

發行總額：發行總額500億元，可按情況加碼至550億元

保證回報：5厘

個人最高配發金額：100萬元（即100手）

發行日期：8月18日

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▶ 銀債派息機制

銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值（準確至小數點後兩個位）

定息，即最低息率

▶ 銀債認購途徑

20間配售銀行

28間指定證券經紀

▶與其他零售債券的回報比較

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▶ 銀債轉移限制及提前贖回

限制 銀債不設二手市場 提前贖回 投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券

▶ 注意事項

政府推銀色債券有咩目的？ 銀債的錢去了哪裡？ 探討大眾對其3大疑問

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