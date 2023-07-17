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【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜恒生、花旗豁免7項收費最多、券商10免搶銀行客（不斷更新）

外匯、商品、債券 12:50 2023/07/17

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新一批銀色債券將於7月28日（下周五）開始認購，多家銀行和券商陸續推出優惠吸客。在比較市場優惠之前，首先要知道買賣債券涉及甚麼交易費用。

債券收費小知識

買賣債券的收費大致上跟交易股票相同，例如兩者均有認購費用／佣金、存倉和轉倉費、託管服務費、代收利息費等等。但由於債券本質上是一種貸款，債券發行人承諾於未來某個時間（即債券到期日）償還貸款，所以當中牽涉「贖回」的概念和費用。

對於認購銀債的投資者，當中有兩大類手績費要特別留意：代收利息費贖回費

由於認購銀債的投資者，大部分是長揸收息3年，所以要特別留意代收利息費這一項，是決定你應得的利息會否被蠶食。

另外還要注意贖回費用，因應銀債發行商（即香港政府）提供百分百贖回機制，無論債券到期與否，政府都會以原價贖回債券。贖回費用當中，又分為到期贖回費及提早贖回費。在比較銀行／券商的優惠時，要兩項收費都豁免，才是真正着數。

【銀色債券2023】保證回報率5厘　4個原因　買銀債好過做定期

【定期存款2023】5厘銀債出爐　華僑即收起4.5厘定存｜最新7月份定期存款

以下是各家銀行為客戶提供認購銀債的優惠詳情：

豁免7項費用：花旗、恒生、中信銀行（國際）

銀行詳情
花旗

客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免以下收費： 

  • 認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費
恒生

恒生為認購銀債的客戶提供以下7項費用豁免優惠，包括：

  • 認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、轉入和轉出手續費
中信銀行（國際）

中信銀行（國際）將推出零售銀債「七免」優惠，包括：

  • 豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費

豁免6項費用：滙豐、招商永隆

銀行詳情
滙豐

滙豐為今批銀債的聯席安排行及配售銀行。合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：

  • 認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費
招商永隆

由7月28日起至8月9日中午2時，經招商永隆銀行成功認購今批銀債，可享以下6項費用豁免優惠，包括：

  • 手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費和提早贖回費

豁免5項費用：渣打

銀行詳情
渣打

為配合特區政府推出第八批銀色債券，渣打香港客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用：

  • 手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券

券商推10免優惠　力搶銀行客：耀才

券商詳情
耀才

該行新舊客戶抽銀債，均享「10項全免優惠」，當中包括：

  • 利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、經紀費全免、提早贖回費全免、到期贖回費全免和代收股息手續費全免

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欄名 : 銀色債券2023

儲蓄產品 儲蓄 定期存款 被動收入 收息產品 長揸 花旗銀行 網上理財 債券 經濟

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