【銀色債券2023】銀債認購優惠大亂鬥｜券商10免搶銀行客（附債券收費小知識）

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新一批銀色債券將於7月28日（下周五）開始認購，多家銀行和券商陸續推出優惠吸客。在比較市場優惠之前，首先要知道買賣債券涉及甚麼交易費用。
債券收費小知識
買賣債券的收費大致上跟交易股票相同，例如兩者均有認購費用／佣金、存倉和轉倉費、託管服務費、代收利息費等等。但由於債券本質上是一種貸款，債券發行人承諾於未來某個時間（即債券到期日）償還貸款，所以當中牽涉「贖回」的概念和費用。
對於認購銀債的投資者，當中有兩大類手績費要特別留意：代收利息費和贖回費。
由於認購銀債的投資者，大部分是長揸收息3年，所以要特別留意代收利息費這一項，是決定你應得的利息會否被蠶食。
另外還要注意贖回費用，因應銀債發行商（即香港政府）提供百分百贖回機制，無論債券到期與否，政府都會以原價贖回債券。贖回費用當中，又分為到期贖回費及提早贖回費。在比較銀行／券商的優惠時，要兩項收費都豁免，才是真正着數。
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以下是各家銀行為客戶提供認購銀債的優惠詳情：
豁免7項費用：花旗、恒生、中信銀行（國際）、東亞、工銀亞洲
|銀行
|詳情
|花旗
客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免以下收費：
|恒生
恒生為認購銀債的客戶提供以下7項費用豁免優惠，包括：
|中信銀行（國際）
中信銀行（國際）將推出零售銀債「七免」優惠，包括：
|東亞 （00023）
東亞銀行為客戶提供七項豁免收費優惠，客戶透過該行成功認購銀色債券，可獲豁免：
|工銀亞洲
工銀亞洲推出七大費用豁免（七免）優惠，包括：
豁免6項費用：滙豐、招商永隆
|銀行
|詳情
|滙豐
滙豐為今批銀債的聯席安排行及配售銀行。合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：
|招商永隆
由7月28日起至8月9日中午2時，經招商永隆銀行成功認購今批銀債，可享以下6項費用豁免優惠，包括：
豁免5項費用：渣打
|銀行
|詳情
|渣打
為配合特區政府推出第八批銀色債券，渣打香港客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用：
券商推10免優惠 力搶銀行客：耀才、致富
|券商
|詳情
|耀才
該行新舊客戶抽銀債，均享「10項全免優惠」，當中包括：
|致富
為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債；同時豁免多項收費「10免」優惠：
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工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，面對目前波動的投資環境，加上市場預期明年初美國或考慮減息，今批3年期的銀債於市場上更具吸引力，加上每半年派息一次，可為銀齡族提供相對低風險、息率回報吸引的中長期投資選擇。今次銀債的基本發行額增加至500億元，他估計今次認購金額及人數會較過往為高。
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欄名 : 銀色債券2023