【銀色債券2023】滙豐6免恒生7免　券商零息零手續費｜銀債優惠大亂鬥（不斷更新）

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【銀色債券2023】蝕價沽綠債、轉買5厘銀債可行嗎？拆解3大情境做決定
新一批銀色債券將於7月28日（周五）開始認購，多家銀行和券商陸續推出優惠吸客。在比較市場優惠之前，首先要知道買賣債券涉及甚麼交易費用。
債券收費小知識
買賣債券的收費大致上跟交易股票相同，例如兩者均有認購費用／佣金、存倉和轉倉費、託管服務費、代收利息費等等。但由於債券本質上是一種貸款，債券發行人承諾於未來某個時間（即債券到期日）償還貸款，所以當中牽涉「贖回」的概念和費用。
對於認購銀債的投資者，當中有兩大類手績費要特別留意：代收利息費和贖回費。
由於認購銀債的投資者，大部分是長揸收息3年，所以要特別留意代收利息費這一項，是決定你應得的利息會否被蠶食。
另外還要注意贖回費用，因應銀債發行商（即香港政府）提供百分百贖回機制，無論債券到期與否，政府都會以原價贖回債券。贖回費用當中，又分為到期贖回費及提早贖回費。在比較銀行／券商的優惠時，要兩項收費都豁免，才是真正着數。
如果你計劃用孖展認購銀債，更加要留意孖展息率及孖展認購手續費。
以下是各家銀行為客戶提供認購銀債的優惠詳情︰
【X號為豁免費用，O為需要支付相關費用】
|花旗
|恒生
|信銀國際
|東亞
|工銀亞洲
|滙豐
|招商永隆
|渣打
|富邦
|認購手續費
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|存倉費
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|代收利息費
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|到期贖回費
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|提早贖回手續費
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|O
|X
|存入費
|X
|X
|X
|X
|X
|X
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|X
|轉出費
|X
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|X
|O
|O
|O
|X
券商推免息優惠 力搶銀行客：耀才、致富、富昌、英皇資本
|券商
|詳情
|耀才
該行新舊客戶抽銀債，均享「10項全免優惠」，當中包括：
|致富
為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債；同時豁免多項收費「10免」優惠：
此外，致富擬為新開戶送300元Donki Coupon、免費港股美股即時報價、免佣月供港股美股基金； 用智方便網上開戶不用存入1萬元資金
|富昌
推出「15大優惠」，其中為認購銀債提供10項收費豁免，包括：
另外，富昌為新客戶推出迎新優惠，包括港股0佣金、港美股手機版串流報價、港期100張0佣、200元餐飲美食券；轉倉再送10,000元佣金券。
|英皇資本
英皇資本推出「12免」優惠，包括：
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工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，面對目前波動的投資環境，加上市場預期明年初美國或考慮減息，今批3年期的銀債於市場上更具吸引力，加上每半年派息一次，可為銀齡族提供相對低風險、息率回報吸引的中長期投資選擇。今次銀債的基本發行額增加至500億元，他估計今次認購金額及人數會較過往為高。
富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，銀債的息率較銀行定期存款更具吸引力，考慮到目投資市場波動較大前，預期今次認購反應相當熱烈。參考上期銀債，他建議每人認購15至20手，希望可獲全數配發。
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欄名 : 銀色債券2023