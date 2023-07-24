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【銀色債券2023】滙豐6免恒生7免　券商零息零手續費｜銀債優惠大亂鬥（不斷更新）

外匯、商品、債券 18:15 2023/07/24

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新一批銀色債券將於7月28日（周五）開始認購，多家銀行和券商陸續推出優惠吸客。在比較市場優惠之前，首先要知道買賣債券涉及甚麼交易費用。

債券收費小知識

買賣債券的收費大致上跟交易股票相同，例如兩者均有認購費用／佣金、存倉和轉倉費、託管服務費、代收利息費等等。但由於債券本質上是一種貸款，債券發行人承諾於未來某個時間（即債券到期日）償還貸款，所以當中牽涉「贖回」的概念和費用。

對於認購銀債的投資者，當中有兩大類手績費要特別留意：代收利息費贖回費

由於認購銀債的投資者，大部分是長揸收息3年，所以要特別留意代收利息費這一項，是決定你應得的利息會否被蠶食。

另外還要注意贖回費用，因應銀債發行商（即香港政府）提供百分百贖回機制，無論債券到期與否，政府都會以原價贖回債券。贖回費用當中，又分為到期贖回費及提早贖回費。在比較銀行／券商的優惠時，要兩項收費都豁免，才是真正着數。

如果你計劃用孖展認購銀債，更加要留意孖展息率孖展認購手續費

以下是各家銀行為客戶提供認購銀債的優惠詳情︰

【X號為豁免費用，O為需要支付相關費用】

 花旗恒生信銀國際東亞工銀亞洲滙豐招商永隆渣打富邦
認購手續費XXXXXXXXX
存倉費XXXXXXXXX
代收利息費XXXXXXXXX
到期贖回費XXXXXXXXX
提早贖回手續費XXXXXXXOX
存入費XXXXXXXXX
轉出費XXXXXOOOX

券商推免息優惠　力搶銀行客：耀才、致富、富昌、英皇資本

券商詳情
耀才

該行新舊客戶抽銀債，均享「10項全免優惠」，當中包括：

  • 利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、經紀費全免、提早贖回費全免、到期贖回費全免和代收股息手續費全免
致富

為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債；同時豁免多項收費「10免」優惠：

  • 免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、 存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費、平台費

此外，致富擬為新開戶送300元Donki Coupon、免費港股美股即時報價、免佣月供港股美股基金； 用智方便網上開戶不用存入1萬元資金

富昌

推出「15大優惠」，其中為認購銀債提供10項收費豁免，包括：

  • 代收利息費、免提早贖回費、到期贖回費、存入費、轉出費、利息、按金、認購費、平台費、存倉費

另外，富昌為新客戶推出迎新優惠，包括港股0佣金、港美股手機版串流報價、港期100張0佣、200元餐飲美食券；轉倉再送10,000元佣金券。

英皇資本

英皇資本推出「12免」優惠，包括：

  • 舊客免入錢及免息（上限5手）、免託管費、免代收利息費、免存倉費、免轉倉費（轉出及轉入）、免認購手續費、免經紀費、免提早贖回費、免到期贖回費、免不動戶費、免平台費

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得　揀銀行要留意一件事

【銀色債券2023】保證回報率5厘　4個原因　買銀債好過做定期

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，面對目前波動的投資環境，加上市場預期明年初美國或考慮減息，今批3年期的銀債於市場上更具吸引力，加上每半年派息一次，可為銀齡族提供相對低風險、息率回報吸引的中長期投資選擇。今次銀債的基本發行額增加至500億元，他估計今次認購金額及人數會較過往為高。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，銀債的息率較銀行定期存款更具吸引力，考慮到目投資市場波動較大前，預期今次認購反應相當熱烈。參考上期銀債，他建議每人認購15至20手，希望可獲全數配發。

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欄名 : 銀色債券2023

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