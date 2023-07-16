海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 精明消費 09:30 2023/07/16 分享： 分享： 去旅行帶哪張信用卡?以為高回贈最重要? 可別忘了計算更重要的手續費了! 今集《理財最前線》，拆解海外簽帳優惠信用卡如何選擇，對比6張海外簽賬優惠信用卡: 理財最前線 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 2023/07/09 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 2023/07/02 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 2023/06/25 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 2023/06/18 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 2023/06/11 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 電子支付 著數優惠 手機Apps 信用卡 網上購物