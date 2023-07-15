【珠寶投資】下半年紅寶石潛力大 適合新手收藏、最流行的款式有哪些？

經常看到天價寶石拍賣成交，令不少人都把珠寶投資視為富人玩意，亦好奇珠寶是否收藏的潛力。事實上，珠寶價格範圍十分靈活，對於入手門檻並沒有太大限制，可謂保值投資之選，更可以成為世代相傳的珍貴收藏。到底新手入門要注意甚麼? 想自己買又要怎麼選擇? 富藝斯香港珠寶部門主管劉詠儒指出，「珠寶投資一定是長線，不可能這個月買、下個月賣」，「要炒千萬不要炒珠寶 」，是她常常提到的。不過，買入珠寶不一定要終身收藏，例如一些常見款戴個兩年，然後之後想拍賣放售也是可以，但也要具備一點眼光。即看下文專家入門介紹:

珠寶沒有入門價

劉詠儒指出珠寶沒有入門價，一些拍賣行例如富藝斯「無底價」的珠寶拍賣，特別是網拍，是從這個最低估價的10%開始可以起計，可以四百塊起拍，也可以四千塊起拍，真的沒有設定一個入門價，視乎每個人的經濟實力。 無底價起拍，例如一百萬對一些人來講才能買到好的(品質)，就是入門價 ，對於小資女，一千塊起拍覺得還不錯，也可以去試試，如果沒有人競投的話，分分鐘一千塊就買下來，就是一個入手好物的機會。

戒指耳環更受歡迎 但也有例外

一直以來常見的戒指，或者是耳環會比項鍊或手環更受歡迎，不過也不一定，要視乎個別飾品，就像近期有一些紅寶石的例子，上一期成交的一條手鍊(下圖紅寶石手鍊)，估價是68萬，下錘連佣金就已經過100萬了 ，「拍得非常非常的好 」，超出預估的價格，可是它是個手鍊，可是在這個前提之下這條又是紅寶石，以下都是一些例子，供大家參考。超估價款式如下(價錢細節看圖):

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下半年升值潛力珠寶：紅寶石、祖母綠等等

劉詠儒指出下半年升級的潛力比較大、較熱門的珠寶 ，譬如說紅寶，緬甸紅寶石，或者祖母綠，都是有一定潛力的，她指出「紅寶石、緬甸紅寶石越來越稀有」，「下年或者是下半年，有收到好的紅寶石，價格合理的話，它還是一個潛力股 ，買家還是有需求、有慾望想要去多收一點紅色的東西」、「再其他的話最近可能黃色的鑽石， 大家也覺得還蠻喜歡的」，另外，粉紅鑽跟藍鑽一直以來都是受追棒，要是能夠找到一個很漂亮的、很稀有的藍鑽或粉紅鑽的話，一定是有它的市場的，下圖都是一些值得留意的款式(價格詳情點看圖):

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門檻較低入門之選

以最新的一期拍賣為例，比較適合年輕人一點的，對比上期的價格會比較相宜一點，就像Catier這種耳環，對於價錢，也不需要去了解定價的原因，因為就由Catier買過來，有原先的價錢可以做參考，「從很高的價格，到拍賣行就幾千塊美金而已」，比較適合年輕人、上班族、小資女都可以，價格門檻是較低，也很大方簡約的款式(介紹及價格看下圖):

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珠寶投資「炒」不得

珠寶是長線投資，同時也要自己真的本身要喜歡，戴了也開心。她提醒「沒有特別喜歡珠寶的人士，其實不太適合，因為他們根本也不會看珠寶，就是沒有太大的意義」，「抱著心情要去炒，可以去炒樓，可以去炒任何東西，可是珠寶不是一個給人去炒的選項。」像以前歐洲的一些富豪家族(Old Rich Family)譬如Rothschild(曾經是「全球最富有家族」的洛希爾家族), Rockefeller Family，這些望族家庭，全部是買入頂級珠寶後，放五六十年、百年之後﹐此時手上的珠寶絕對是比任何東西都要稀有。

她指出，想到炒賣珠寶方面是相對亞洲的觀念，跟國外的想法比較不一樣。另外，現時客戶人群而言，普遍是女性為主，當然有一些男性主要為送禮而買，佔的比例不是特別高，比如女兒生日或者太太生日的禮物。

稀有的紅寶石：持有8年是最起碼

她指出就譬如說紅寶石，可能一個是很漂亮的、很稀有的紅寶石，是一個很貴的價格，價位達到上幾千萬美金，「那真的是需要放一個8年、10年之後才會轉手」，她指出8年是最起碼。二手市場上，對於有價值的珠寶、何時想要拿出來賣的話，都會有人想收購。雖然「頂級的東西是不可能馬上去脫手的」，但如果是較簡單，長線來說，這個升值空間是必須一定會有，可能估價的時不會給出一個很高的估價，可是「拍的成，結果可能會再比之前拍的成交會高一些」。

品牌真的很重要?

品牌是的確有加分，可是本身自己的估價，也要有吸引力，所以品牌就是它的一個附加上去的，買家不會因為一個品牌，多貴都來買是不可能的， 所以這個是「基本功 」，「先把估價先打好 」，然後再考慮這是有品牌，例如本身已是頂級的珠寶，品質級數已經很值得很貴了，這時侯品牌就只算是比較小的加成，下圖是品牌珠寶介紹(拍賣價格看下圖):

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如何挑選合適的珠寶?

最重要是先去問自己喜歡什麼，再找一些風格合適自己又喜歡，就像一些Cartier簡單的項鍊，日常可以戴，喜歡有顏色的，就可以選多色寶石設計的風格入手，拍賣行也會詢問客人的喜好，助他們找到喜歡的風格，或由自己的穿衣風格入手。想要很簡單的可以每天帶，又保值的話 ，就可能建議買一個4克拉的哥倫比亞(品質最佳出產地)祖母綠，價格也不是特別高，約50萬港幣 ，級別是哥倫比亞，可是是minor oil(經少量加油份的淨化加工處理)，要無油的話，那就是50萬美金，不是50萬港幣了，所以追求品質級別前，也要先考慮預算。下圖都是無品牌但又耐看保值的珠寶(拍賣價格看圖):

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不退流行的經典款

大家可以留意特別是不退流行的經典款，比如品牌一直出的款式，就代表是賣的是最好和有市場的，當一級市場做得很好，二級市場它能夠做得非常「火」 ，比如人們喜歡Alhambra四葉幸運圖騰，就一定買Van Cleef & Appel ，喜歡Panther豹子，就一定選Cartier。上一期拍賣，就有絕版(下圖藍色款)的例子賣的很好，成交價超出近2倍，但預判到要絕版就有點太難，所以也不是說只追求稀有的珠寶，品牌的恆常款、或簡單的鑽石系列亦值得入手。價格參考下圖:

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