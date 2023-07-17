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【今日優惠精選】Starbucks一連7日送10萬杯咖啡 ｜ Kiehl's流動專車送護膚品試用裝

精明消費 07:30 2023/07/17

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Starbucks：一連7日送10萬杯咖啡

慶祝香港開心購物節，由7月14日開始一連7日，Starbucks的Instagram帳戶@starbuckshk 總共送出10萬杯咖啡。 

每日準時早上9:00在 @starbuckshk IG帖文，留言最想同邊個「一起咖啡 不止咖啡」。

3個簡單步驟，即贏免費咖啡一杯：

  • 1. Follow IG@starbuckshk ；
  • 2. 留言「一起咖啡」，同時tag 2位你希望一起分享咖啡的對象；
  • 3. 即時透過 Starbucks HK IG Direct Message 發送的連結登記換領。


每位會員於是次【10萬杯咖啡 10萬種一起】，只可獲免費咖啡一杯；新登記會員，額外可享買一送一優惠。免費咖啡由每日09:00:00至翌日08:59:59送出。

點擊圖片放大

2. Kiehl's : 夏日流動專車送金盞花爽膚水試用裝

Kiehl's 推出夏日流動車活動，即場登記可換領皇牌金盞花植物精華爽膚水試用套裝，完成指定動作即可參與金盞花小遊戲，有機會贏取金盞花飲品或皇牌紓緩2件禮。

時間：12:00nn - 8:00pm
地點及日期：旺角: 7月 21 及23日 — 銀行中心；7月22日 — 朗豪坊萬寧

點擊圖片放大

3. 美心MX：買300元現金券套裝 送超過200元著數

由即日起，Eatizen 會員於MX分店櫃檯憑app內電子券，購買10張30元MX電子現金禮券套裝(總值300元)，即賞超過200元著數，包括：

  • 50元現金券x1
  • 單拼燒味飯+紅豆冰免費換領券(價值63元) x1
  • 超過100元美食優惠券
    • 點擊圖片放大

     

    撰文：hket小編

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