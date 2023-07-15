【消費優惠】麥當勞App推消費券攻略　$1歎大可樂／$36麥炸雞餐送甜品／$30脆辣雞腿飽餐

麥當勞公布，隨港府日前發放最新一輪消費券，麥當勞App再度為大家帶來消費券攻略。今天（7月17日）起，七大優惠第三擊登陸麥當勞App，優惠更低至$1；而App優惠券「$36 麥炸雞(2 件)超值套餐」 更帶來雙重優惠，免費送蘋果批或菠蘿吉士批。

優惠1：「$1歎大可樂」優惠 優惠2：「$36麥炸雞(2 件)超值套餐及免費送蘋果批 / 菠蘿吉士批」 優惠3：「選購超值套餐免費升級加大超值套餐」 優惠4：「$11歎2件菠蘿吉士批」 優惠5：「$15 黃金蝦餅一件（配泰式辣醬）配飲品」 優惠6：「$21醒晨超值選」 優惠7：「$30脆辣雞腿飽超值套餐」

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另外，下星期繼續有「麥麥勁賞您有得揀！」活動供App會員參與，7月17日至下星期日（7月23日）期間，只需打開麥當勞App並點擊App内相關Banner，即可從5款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於7月24日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至7月28日。

麥當勞又表示，7月17日起，麥炸雞10號餐將會帶來夏日限時推廣優惠——三款口味麥炸雞（2 件)套餐均只需$36。

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