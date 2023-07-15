  • 34°C
香港時間 : 2023715日 (週六) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】麥當勞App推消費券攻略　$1歎大可樂／$36麥炸雞餐送甜品／$30脆辣雞腿飽餐

精明消費 12:00 2023/07/15

分享：

分享：

麥當勞公布，隨港府日前發放最新一輪消費券，麥當勞App再度為大家帶來消費券攻略。今天（7月17日）起，七大優惠第三擊登陸麥當勞App，優惠更低至$1；而App優惠券「$36 麥炸雞(2 件)超值套餐」 更帶來雙重優惠，免費送蘋果批或菠蘿吉士批。

優惠1：「$1歎大可樂」優惠

優惠2：「$36麥炸雞(2 件)超值套餐及免費送蘋果批 / 菠蘿吉士批」

優惠3：「選購超值套餐免費升級加大超值套餐」

優惠4：「$11歎2件菠蘿吉士批」

優惠5：「$15 黃金蝦餅一件（配泰式辣醬）配飲品」

優惠6：「$21醒晨超值選」

優惠7：「$30脆辣雞腿飽超值套餐」

◼按圖即看優惠推介◼

點擊圖片放大
+15
+14

另外，下星期繼續有「麥麥勁賞您有得揀！」活動供App會員參與，7月17日至下星期日（7月23日）期間，只需打開麥當勞App並點擊App内相關Banner，即可從5款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於7月24日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至7月28日。

麥當勞又表示，7月17日起，麥炸雞10號餐將會帶來夏日限時推廣優惠——三款口味麥炸雞（2 件)套餐均只需$36。

相關文章：

【消費優惠】一田雪糕甜點祭　日本直送芝士蛋糕／足料榴槤雪條／3大港人愛牌獨家優惠

【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600

旅遊平台「7.16消費券狂賞」　台北來回機票買一送一／$10機場快線車票／$499酒店優惠　鎖定時間競搶！

＝＝＝＝＝

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】拆解MPF全港首隻「抗通脹、兼派息」基金有冇達標 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【商場優惠】旺角紅VAN文創市集打卡　消費滿額換新城音樂會門票　餐飲減$50優惠
今日
【商場優惠】旺角紅VAN文創市集打卡　消費滿額換新城音樂會門票　餐飲減$50優惠
【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
2023/07/14
【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
跨境網購平台限時優惠　超過40款美、日、台好物本地價約4折出售
2023/07/14
跨境網購平台限時優惠　超過40款美、日、台好物本地價約4折出售
【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
2023/07/13
【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
【好去處】加國購物聖地推港客專屬體驗：廣東話服務、多種電子支付、VIP服務
2023/07/13
【好去處】加國購物聖地推港客專屬體驗：廣東話服務、多種電子支付、VIP服務
電子支付 餐廳情報 手機Apps 美食 電子消費券 經濟 甜品 麥當勞 香港 著數優惠

下一篇文章

【商場優惠】旺角紅VAN文創市集打卡　消費滿額換新城音樂會門票　餐飲減$50優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
【消費券2023懶人包】商戶／支付平台戶最新資訊、第二期消費券優惠合集
【消費券2023懶人包】商戶／支付平台戶最新資訊、第二期消費券優惠合集
【今日優惠精選】富豪酒店免費派雪糕｜試飲免費贈維他冷泡茶
【今日優惠精選】富豪酒店免費派雪糕｜試飲免費贈維他冷泡茶
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【夏日海濱】炮台山4米高六角無限鏡打卡　堅尼地城機器人力克　免費寵物訓練班
【夏日海濱】炮台山4米高六角無限鏡打卡　堅尼地城機器人力克　免費寵物訓練班
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款