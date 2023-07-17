【理財加油站】為何買股票難逃「高追低沽」？ 搞清楚「不可能三角」定律

如果買一隻股票，一個月中跌了20%，你是否開始在思考準備離場？相反，如果賣一隻股票，在一個月中上漲20%，你是否會後悔當初買得太少？若有這種想法，説明目前還是初級投資者，要更好地理解「不可能三角」定律。

什麽是「不可能三角」？

「不可能三角」定律是指，在投資中，不可能同時享有高收益、低風險和高流動性的投資機會，如果同時存在，一定要留意當中是否存在陷阱。在投資選擇中，一般最多只能存在三種特徵中的兩種，並且需要放棄另外一種。

投資品最基本的三個指標：

收益：指的是投資品產生的高於本金的利潤。

風險：指投資品產生的部分或者全部本金的虧損的概率。

流動性：指投資品短期內變為現金的能力。

第一種情況：收益性+安全性資產，不能滿足流動性

如果更看重理財安全性和相對較高的理財收益，那麽可以選擇犧牲一定的流動性來換收益。例如，定期存款和儲蓄保險的收益相對較高，但流動性不及活期存款高，如果看重收益就選前兩者，看重流動性就選活期存款，但不能同時滿足全部。

第二種情況：安全性+流動性資產，不能滿足收益性

如活期存款，國債，貨幣基金等，這些產品足夠安全，也能靈活存取，但是收益較低。如果選擇了這些低風險、高流動性的產品，就不要想著還能獲得高收益。

第三種情況：流動性+收益性資產，不能滿足安全性

如股票、股票型基金等屬於預期收益相對較高、流動性較好、但安全性低的理財產品。你短時間買入了一只股票或者股票型基金，很有可能會存在本金虧損的情況。

如何利用「不可能三角」定律規劃理財？

1. 分析理財產品的性質：首先辨別各種投資產品的類別，按照收益、風險、安全三個特點分類。

2. 梳理自身理財需求：結合自己可投資資產、投資理財知識儲備和個人風險偏好情況，梳理自身投資理財需求，確定自己更看重以上三個指標中的哪一項或哪兩項，確定相應的投資理財產品類型。

3. 將產品特點與自己需求匹配：在確定的產品類型中，進行有效的分析和研究，找出適合自己的投資理財產品。

在股市投資中，頻繁出現「高追低沽」正是投資者對投資產品太大期望，既希望低風險、高收益又想比較安全，為平衡投資產品之間的缺點，應該留意投資組合的配置，最大限度減少虧損、增加收益，不應將希望寄托於一種投資產品上。

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