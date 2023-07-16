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【消費優惠】一田雪糕甜點祭　日本直送芝士蛋糕／足料榴槤雪條／3大港人愛牌獨家優惠

精明消費 15:00 2023/07/16

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跟上盛夏的步伐，全線一田超市一連四星期舉行「一田雪糕甜點祭」，過百款雪糕甜點以低至46折激筍價發售，除了有人氣大熱搶手貨Häagen-Dazs、Mövenpick及 Dreyer's的多款優惠組合外，更雲集各地特色雪糕冰點特價發售，嚐盡東南亞果王冰品、一田優先發售北海道十勝乳酪冰品、韓風人氣大熱雪糕，以及低卡零負擔真果肉雪條，用透心涼雪糕甜點踢走悶熱，舞動夏日味蕾！

按圖即看產品優惠推介

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日本直送半熟芝士蛋糕

東南亞榴槤果肉造型雪條

一田超市特別展開一場大膽玩味新「嚐」試，其中於北海道製作芝士甜品聞名的「Mireica」所出品的「半熟埃丹芝士蛋糕」，以大量埃丹芝士和卡士達醬焗成半熟，濃郁的流心芝士內餡與蓬鬆蛋糕完美搭配；另一出品「Mireica札幌焦糖芝士布丁」除了選用北海道奶油和雞蛋，亦採用加拿大楓糖，柔滑細膩的布丁與楓糖烤出的焦香與甜味完美融合，甜而不膩。新登場日系凍點「牛油味甘熟紅薯芙  / 甘熟美腸烤紅薯 」使用日本紅薯， 解凍即食，甜蜜多汁，伴雪糕冰涼爽口。

榴槤控又有口福了，馬來西亞直送的「來發記蘇丹王榴槤蓉條 / 野生榴槤蓉條」神還原榴槤果肉造型，配上濃郁新鮮榴槤蓉，足料香濃，尤如正在吃冰凍的榴槤一樣。新登場「Hernan 和南馬來西亞榴槤班戟」由蛋香十足的柔軟外皮包住D24榴槤果肉及奶油，入口啖啖果肉，香濃幼滑同時果香四溢，必定令你「榴槤」忘返。

90%真果肉、低卡、純素、零添加糖雪條
啖啖清新健康零負擔

崇尚天然健康的同時，又想在炎夏讓嗜甜味蕾帶來冰涼滋味，一田超市特別搜羅一系列低卡、純素、以新鮮果肉製作的清新輕盈冰品，首推新登場、來自北歐立陶宛的「Sun365 雪葩雪條」，每支雪條均含90％真果肉冷壓製成，低至50卡路里，純素低卡高纖，零添加糖，每口都是天然濃郁果香。

另一北歐人氣的「Shapetime雪葩雪條」，外層雪葩脆皮包裹著佈滿果肉的雪糕，主打低卡零脂肪無添加，每支雪條卡路里低至89，酸甜清新輕鬆降溫。今年一田超市優先發售的「Shapetime北海道十勝乳酪雪糕」更是必試之作，材料100%選用以乳質濃厚、高乳脂見稱的娟姍牛奶及乳酸菌精心製作，味道濃厚幼滑。款款都絕對是健康零負擔之選！

經典長青口味大集結
極邪惡朱古力 ╳ 濃厚牛乳 ╳ 回甘抺茶

極邪惡朱古力作為經典雪糕口味之一，韓國大熱、大玩三層口感千層雪糕的「Seoju法式波浪雪糕」，上層波浪型朱古力脆皮雪糕，中間香滑雲呢拿雪糕，底層為邪惡朱古力雪糕，視覺味覺同樣滿足。另一韓國「Binggrae美式特濃朱古力雪糕批」，採用176年歷史優質朱古力，朱古力味醇厚香濃回甘。

論及經典雪糕口味，綿滑奶香的牛乳雪糕絕對值佔一席位。英國最受歡迎雪糕品牌之一「Mackie's 香濃傳統牛奶雪糕」由蘇格蘭自家農場天然放牧牛隻新鮮牛奶製成，追求極濃奶香的朋友不能錯過。曾被搶購一空、連韓國女生也為之瘋狂的「Lavelee純乳酪雪糕杯」，以韓國農場直送牛奶製成，並加入乳酸菌，乳酪味極濃。日本代表的「樂天雪見大福北海道牛奶布丁味雪糕雪米糍」由煙韌雪米糍外皮包裹牛奶布丁味雪糕，加上濃稠流心煉奶醬，奶香濃厚突出，多重口感。

日系回甘抹茶更是雪糕界長期經典，「丸永製菓八女抹茶雪糕杯 / 八女抹茶夾心餅」以福岡縣茗茶名物八女抹茶製成，濃醇口感在悠長的回甘中帶著香甜。此外，在抹茶界不得不提的一定是發跡自京都宇治的百年老店丸久小山園，「森永Mow抹茶雪糕」就以丸久小山園抹茶及北海道牛乳製成，濃郁幼滑，口齒留香，必能俘虜一眾抹茶控！

Häagen-Dazs / MÖVENPICK / Dreyer’s獨家優惠

除了新登場的話題玩味雪糕甜點外，Häagen-Dazs、MÖVENPICK及Dreyer’s等各大港人熱愛的雪糕品牌優惠同樣矚目。購買Häagen-Dazs可以優惠價$264任選12件迷你雪糕杯、脆皮雪糕批及日本版雪糕，再送指定口味迷你雪糕杯4件及冰袋，平均每件只需$16.5！

MÖVENPICK家庭裝雪糕（450-500毫升）$199/3盒加送指定口味家庭裝雪糕（500毫升）1盒及冰袋，平均每盒只需$49.8，當中不乏少見口味！仍未滿足更可以加$69換購900毫升家庭裝雪糕1盒。

另外Dreyer’s家庭裝只售$120/3盒，有脆皮雪糕批、脆筒或雜果冰條等眾多款式選擇，更加送指定家庭裝脆筒1盒及冰袋，平均每盒低至$30！保證今個暑假不會遇上雪糕荒！

一田雪糕甜點祭「Go Beating Summer Heat」

日期︰2023年7月5日至8月3日

地點：全線一田超市

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