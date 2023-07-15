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旅遊平台「7.16消費券狂賞」　台北來回機票買一送一／$10機場快線車票／$499酒店優惠　鎖定時間競搶！

精明消費 18:00 2023/07/15

分享：

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想好如何用盡即將發放的第二輪消費券了嗎？攜程集團（09961）旗下Trip.com公布，於2023年7月16日至21日（周日至周五）起每日超級優惠，當中包括首次推出的來回台北機票買一送一優惠、快閃限量酒店及當地體驗、Mastercard專享限量機票優惠代碼、10元超抵價購買Sim卡或機場快線單程車票等等。正在密鑼緊鼓計劃下半年出遊的朋友記得鎖定活動時間，準時競搶！

獨家限量台北機票買一送一優惠

Trip.com首度與大灣區航空合作，推出香港至台北往返機票買一送一優惠！Trip.com用戶謹記於7月16及17日晚上10時，留意「Trip.com獨家大灣區航空買1送1」標籤以進行競搶，成功後即可免費獲得一張相同的來回台北機票 （僅限成人票）。

成功搶得的台北機票的用戶可於2023年12月31日之前成行，以人均800元起超值優惠快閃台灣。

限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至$499

同場還有多間港、澳、大灣區酒店優惠進行限量競搶，適合計劃周末旅行的用戶。由2023年7月18日至20日每晚10時均有不同的酒店提供快閃優惠予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（連稅，下同）999元入住香港WM 酒店，以999元入住澳門葡京酒店，以及以499元入住深圳硬石酒店等。名額有限，先訂先得，售完即按照原價售賣！

快閃酒店優惠詳情：

點擊圖片放大

其他優惠競搶詳情：

點擊圖片放大

限量當地玩樂體驗買一送一優惠

除台北來回機票及快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於7月18日及19日晚上10時競搶多個熱門玩樂體驗門票買一送一快閃優惠，當地玩樂體驗包括Häagen-Dazs外賣雙球雪糕獨家買1送1、香港樂高探索中心及香港杜莎夫人蠟像館門票買1送1等。

另外，用戶亦可以10元的震撼價購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡，或以10元購買機場快線單程票一張。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。

Mastercard專享限量機票優惠：滿$1,000減$250

Trip.com繼續夥拍Mastercard推出優惠，於7月16日凌晨12時及晚上10時、7月18日至21日每晚10時發放Mastercard 專享限量機票優惠代碼。用戶以搶得的優惠代碼購買機票並以香港或澳門地區發行之Mastercard結賬，即享滿HK$1,000 減HK$250優惠。

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欄名 : 消費錦囊

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