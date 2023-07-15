【好去處】13款特色蟹將軍澳首度亮相　一日館長／海下初探／生物考察　暑假保育之旅勿錯過

將軍澳中心公布，將於7月21日至8月30日舉行「將軍澳中心‧仲夏『蟹』逅」，13款來自世界各地的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出，配合現場布置及場外活動，帶來「探索、欣賞、保育」的展覽體驗。 5大活動如下：

1. 夢幻貝殼世界

展覽佈置以夢幻貝殼世界為題，參觀者可以化身保育大使，探索蟹之世界。

2. 感官互動巨型貝殼

場內設打卡熱點感官互動巨型貝殼，人們可以坐進貝殼裡，探索光影互動，同時聆聽海底的聲音。

3. 觀賞13款靚蟹

13款特色蟹和寄居蟹將於商場中庭的水族箱內展出，包括饅頭蟹、惡魔蟹、短腕寄居蟹、草莓陸寄居蟹等。

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「仲夏『蟹』逅」展覽 日期:7月21日至8月30日 時間:12nn-8pm (星期六日延長至12nn-9pm) 地點: G/F 中庭

4. 小小館長及户外考察活動

展覽將帶來一系列保育主題活動，當中包括小小館長及户外海底考察活動等，詳情如下：

一日館長 日期：7月26日，8月2、9日 地點：G/F 中庭展館 名額：（每個名額供1人參加） 年齡：6歲或以上 詳情：將由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食 換領日期：7月21日起（額滿爲止）消費滿HK$1,000* 換領地點：G/F 中庭換領專櫃

*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費, 最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據組合, 每組單據須滿HK$100。

海下初探 内容：透過顯微鏡觀察浮游生物、認識生態足印、乘坐玻璃船觀賞珊瑚 活動地點: 西貢海下灣海岸公園 日期：7月30日及8月20日(星期日) 時間：8am-1:30pm 集合時間：7:45am 集合地點：將軍澳中心B1落客區(玻璃門) 名額：15個/日(每個名額供2人參加) 年齡要求:5歲或以上，15歲以下小童必須由成人陪同。 換領方法：2,000積分預留+消費滿HK$8,000* 換領地點: G/F中庭換領專櫃 預留證上架日期:7月18日(7月30日生態團)及8月8日(8月20日生態團)

潮間帶生物考察 内容：尋找潮間帶的生物, 認識香港泥灘的重要 活動地點:西貢企嶺下 日期 7月23日 8月6日 時間 3:30-7:30pm 4-8pm 集合時間 3:15pm 3:45pm 集合地點 將軍澳中心B1落客區(玻璃門) 名額 15個/日(每個名額供2人參加） 年齡要求:5歲或以上，15歲以下小童必須由成人陪同 換領方法:2000積分預留+消費滿HK$6,000* 換領地點: G/F中庭換領專櫃 預留證上架日期:7月14日(7月23日生態團)及7月21日(8月6日生態團)

預留證約下午1時,於The Point App將軍澳中心之「獎賞/Rewards」的「玩樂體驗/Experience」頁面可供換領。

憑預留證於指定日期前消費滿指定金額,即可換領名額一個(每個名額供2人參加)

* 最多累積5組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據,每組單據須滿HK$100

「海洋王國歷險記」工作坊 日期:7月29日及8月5日(星期六) 時間: 2pm,3pm,4pm,5pm (45分鐘一節, 共4節) 地點: L2 (208B君澳牙醫對出位置) 名額:10個/每節(每個名額供1人參加) 年齡:3歲或以上 換領方法：消費滿HK$1,000* 换領日期:7月21日起(額滿即止) 換領地點:G/F中庭換領專櫃

*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費, 最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據, 每組單據須滿HK$100。

5. 户外活動主題市集

展覽設户外活動主題市集，齊集多個户外活動用品品牌，方便顧客一站式蒐購所需物資，參與户外活動。

仲夏Sun活·好物市集 日期:7月21日至8月30日 時間: 12nn-8pm 地點: G/F 中庭

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