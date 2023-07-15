【好去處】13款特色蟹將軍澳首度亮相　一日館長／海下初探／生物考察　暑假保育之旅勿錯過

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將軍澳中心公布，將於7月21日至8月30日舉行「將軍澳中心‧仲夏『蟹』逅」，13款來自世界各地的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出，配合現場布置及場外活動，帶來「探索、欣賞、保育」的展覽體驗。 5大活動如下：
1. 夢幻貝殼世界
展覽佈置以夢幻貝殼世界為題，參觀者可以化身保育大使，探索蟹之世界。
2. 感官互動巨型貝殼
場內設打卡熱點感官互動巨型貝殼，人們可以坐進貝殼裡，探索光影互動，同時聆聽海底的聲音。
3. 觀賞13款靚蟹
13款特色蟹和寄居蟹將於商場中庭的水族箱內展出，包括饅頭蟹、惡魔蟹、短腕寄居蟹、草莓陸寄居蟹等。
「仲夏『蟹』逅」展覽
日期:7月21日至8月30日
時間:12nn-8pm (星期六日延長至12nn-9pm)
地點: G/F 中庭
4. 小小館長及户外考察活動
展覽將帶來一系列保育主題活動，當中包括小小館長及户外海底考察活動等，詳情如下：
一日館長
日期：7月26日，8月2、9日
地點：G/F 中庭展館
名額：（每個名額供1人參加）
年齡：6歲或以上
詳情：將由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食
換領日期：7月21日起（額滿爲止）消費滿HK$1,000*
換領地點：G/F 中庭換領專櫃
*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費, 最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據組合, 每組單據須滿HK$100。
海下初探
内容：透過顯微鏡觀察浮游生物、認識生態足印、乘坐玻璃船觀賞珊瑚
活動地點: 西貢海下灣海岸公園
日期：7月30日及8月20日(星期日)
時間：8am-1:30pm
集合時間：7:45am
集合地點：將軍澳中心B1落客區(玻璃門)
名額：15個/日(每個名額供2人參加)
年齡要求:5歲或以上，15歲以下小童必須由成人陪同。
換領方法：2,000積分預留+消費滿HK$8,000*
換領地點: G/F中庭換領專櫃
預留證上架日期:7月18日(7月30日生態團)及8月8日(8月20日生態團)
潮間帶生物考察
内容：尋找潮間帶的生物, 認識香港泥灘的重要
活動地點:西貢企嶺下
日期 7月23日 8月6日 時間 3:30-7:30pm 4-8pm 集合時間 3:15pm 3:45pm 集合地點 將軍澳中心B1落客區(玻璃門) 名額 15個/日(每個名額供2人參加）
年齡要求:5歲或以上，15歲以下小童必須由成人陪同
換領方法:2000積分預留+消費滿HK$6,000*
換領地點: G/F中庭換領專櫃
預留證上架日期:7月14日(7月23日生態團)及7月21日(8月6日生態團)
預留證約下午1時,於The Point App將軍澳中心之「獎賞/Rewards」的「玩樂體驗/Experience」頁面可供換領。
憑預留證於指定日期前消費滿指定金額,即可換領名額一個(每個名額供2人參加)
* 最多累積5組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據,每組單據須滿HK$100
「海洋王國歷險記」工作坊
日期:7月29日及8月5日(星期六)
時間: 2pm,3pm,4pm,5pm (45分鐘一節, 共4節)
地點: L2 (208B君澳牙醫對出位置)
名額:10個/每節(每個名額供1人參加)
年齡:3歲或以上
換領方法：消費滿HK$1,000*
换領日期:7月21日起(額滿即止)
換領地點:G/F中庭換領專櫃
*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費, 最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據, 每組單據須滿HK$100。
5. 户外活動主題市集
展覽設户外活動主題市集，齊集多個户外活動用品品牌，方便顧客一站式蒐購所需物資，參與户外活動。
仲夏Sun活·好物市集
日期:7月21日至8月30日
時間: 12nn-8pm
地點: G/F 中庭
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欄名 : 消費錦囊