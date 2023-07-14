跨境網購平台限時優惠　超過40款美、日、台好物本地價約4折出售

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【電器殺手】每年要花逾$9500維修家電？ 比較3份家居保險 成敗就在細節中！
Buyandship在7月17日至7月31日，舉行「Buyandship名物大賞」活動，挑選超過40款來自日本、美國、台灣等地經Buyandship會員多次回購的「名物」，並以低至4折出售，產品數量有限，售完即止。優惠商品如下圖:
部分精選熱門產品
|精選產品
|售價
|折扣*
|OH!Sakana 杏仁小魚乾（3包）
|¥1,099
|51%
|POWER BIO 浴室防霉消臭貼盒
|¥680
|63%
|FUJIFILM Premium EX 控糖減脂片 240粒
|¥4,550
|70%
|SARLISI Ai-01 IPL 家用脫毛機
|¥8,280
|76%
|iFan BodyBlow 掛腰風扇
|¥2,999
|不適用
|賢者の食卓
|¥1,520
|68%
|Super Foods Japan芝麻餅
|¥1,280
|50%
|日本 Carerise 防水超聲波護髮夾
|¥12,750
|66%
|MILBON Elujuda FO 免洗護髮精油 120ml
|¥2,100
|60%
|TIRTIR Mask fit Cushion Red Cushion （21N）
|¥2,280
|42%
|ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX（無色）
|¥2,089
|60%
|Apple AirPods 2nd
|US$89
|64%
|Fuku Fuku Nyanko涼感頸環
|¥1,900
|68%
|Shupatto秒收袋 (L碼)
|¥1,400
|48%
*與本地網店及零售價相比。
#以上產品及優惠將持續更新，恕不另行通知，一概以活動頁面為準。
Buyandship早於去年7月推出Buyaholic，一個由跨境購物用家所建立的社群，透過用戶分享建立龐大的產品目錄。目前Buyaholic用戶累計超過2.6萬，增設「輕鬆購買」新功能，容許用戶直接於Buyandship網站或 APP內完成整個海外網購過程。
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欄名 : 消費錦囊