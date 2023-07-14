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跨境網購平台限時優惠　超過40款美、日、台好物本地價約4折出售

個人增值 15:22 2023/07/14

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Buyandship在7月17日至7月31日，舉行「Buyandship名物大賞」活動，挑選超過40款來自日本、美國、台灣等地經Buyandship會員多次回購的「名物」，並以低至4折出售，產品數量有限，售完即止。優惠商品如下圖:

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部分精選熱門產品

精選產品售價折扣*
OH!Sakana 杏仁小魚乾（3包）¥1,09951%
POWER BIO 浴室防霉消臭貼盒¥68063%
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SARLISI Ai-01 IPL 家用脫毛機¥8,28076%
iFan BodyBlow 掛腰風扇¥2,999不適用
賢者の食卓¥1,52068%
Super Foods Japan芝麻餅¥1,28050%
日本 Carerise 防水超聲波護髮夾¥12,75066%
MILBON Elujuda FO 免洗護髮精油 120ml¥2,10060%
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ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX（無色）¥2,08960%
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Fuku Fuku Nyanko涼感頸環¥1,90068%
Shupatto秒收袋 (L碼)¥1,40048%

*與本地網店及零售價相比。

#以上產品及優惠將持續更新，恕不另行通知，一概以活動頁面為準。

Buyandship早於去年7月推出Buyaholic，一個由跨境購物用家所建立的社群，透過用戶分享建立龐大的產品目錄。目前Buyaholic用戶累計超過2.6萬，增設「輕鬆購買」新功能，容許用戶直接於Buyandship網站或 APP內完成整個海外網購過程。

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